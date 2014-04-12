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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Черноморец
Заря - Черноморец: обзор матча 12 апреля 2014
Заря
12.04.2014, суббота, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
1 : 0
Завершен
Черноморец
20'
Я. Боли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Черноморец
Замена
П. Худзик
️️️️
Я. Боли
90'
Замена
М. Малышев
️️️️
Ж. Любенович
87'
82'
Желтая карточка
Е. Зубейко
Желтая карточка
И. Чайковский
79'
Замена
Д. Липартия
️️️️
И. Петряк
70'
68'
Замена
А. Диденко
️️️️
Тейку
Желтая карточка
Г. Ярмаш
65'
46'
Замена
Т. Окриашвили
️️️️
О. Данченко
46'
Замена
П. Ребенок
️️️️
В. Аржанов
35'
Желтая карточка
О. Данченко
ГОЛ! 1:0!
Я. Боли
Пас отдал
Н. Игнатьевич
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
30
Никита Шевченко
ВР
12
Никола Игнатьевич
ЛЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
7
Иван Петряк
ЛВ
4
Игорь Чайковский
ОП
22
Желько Любенович
ЦП
10
Янник Боли
ЦФ
99
Данило
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Черноморец
22
Дмитрий Безотосный
ВР
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
4
Тейку
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
17
Владимир Аржанов
ЦП
69
Алексей Антонов
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Заря
1
Кршеван Сантини
ВР
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
7
Павел Худзик
ЛП
17
Максим Малышев
ОП
28
Филипп Будковский
ЦФ
13
Джаба Липартия
ЦФ
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
61
Евгений Смирнов
ЦП
30
Торнике Окриашвили
ЦП
82
Павел Ребенок
ЦП
88
Ринар Валеев
ПП
9
Анатолий Диденко
ЦФ
4-1-1-2-2
30
Шевченко
12
Игнатьевич
44
Шунич
29
Белый
16
Ярмаш
4
Чайковский
22
Любенович
7
Петряк
10
Хомченовский
99
Данило
10
Боли
3-2-4-1
22
Безотосный
2
Ковальчук
4
Тейку
3
Лео Матос
22
Зубейко
77
Кутас
94
Данченко
19
Гай
17
Аржанов
8
Ковальчук
69
Антонов
10
Боли
7
Худзик
7
Худзик
10
Боли
22
Любенович
17
Малышев
17
Малышев
22
Любенович
7
Петряк
13
Липартия
13
Липартия
7
Петряк
94
Данченко
30
Окриашвили
30
Окриашвили
94
Данченко
17
Аржанов
82
Ребенок
82
Ребенок
17
Аржанов
4
Тейку
9
Диденко
9
Диденко
4
Тейку
Остались в запасе
Заря
Черноморец
1
Кршеван Сантини
ВР
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
61
Евгений Смирнов
ЦП
44
Евгений Паст
ВР
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
88
Ринар Валеев
ПП
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
1
Кршеван Сантини
ВР
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
28
Филипп Будковский
ЦФ
Остались в запасе
61
Евгений Смирнов
ЦП
44
Евгений Паст
ВР
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
88
Ринар Валеев
ПП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Заря - Черноморец
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Березка
(Киев)
Стадион:
Авангард
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