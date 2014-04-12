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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Кальяри
Сассуоло - Кальяри: обзор матча 12 апреля 2014
Сассуоло
12.04.2014, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 33 тур
1 : 1
Завершен
Кальяри
36'
С. Дзадза
49'
А. Ибраими (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Кальяри
90'
+3
Замена
А. Коссу
️️️️
Д. Дессена
Замена
Г. Масуччи
️️️️
Н. Сансоне
90'
88'
Замена
А. Табанелли
️️️️
С. Эрикссон
81'
Желтая карточка
Л. Россеттини
Замена
С. Флоккари
️️️️
Д. Бьондини
81'
73'
Замена
Д. Авелар
️️️️
М. Сау
69'
Желтая карточка
Ф. Писано
Замена
А. Флоро Флорес
️️️️
Д. Берарди
58'
Желтая карточка
Л. Ариаудо
53'
49'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Ибраими
ГОЛ! 1:0!
С. Дзадза
36'
Желтая карточка
Д. Берарди
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
6
Симоне Миссироли
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
10
Доменико Берарди
ПВ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Кальяри
1
Влада Аврамов
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
26
Себастьян Эрикссон
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
9
Агим Ибраими
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Сассуоло
16
Чиро Полито
ВР
22
Альберто Помини
ВР
2
Раффаэле Пучино
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
13
Раман Чибса
ЦП
26
Гаэтано Масуччи
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Кальяри
16
Марко Сильвестри
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
23
Андреа Табанелли
ЦП
16
Матиас Кабрера
АП
7
Андреа Коссу
АП
26
Антонио Лои
ЦФ
4-3-2-1
25
Пеголо
3
Лонги
15
Ариаудо
51
Антеи
23
Гаццола
6
Миссироли
4
Маньянелли
8
Бьондини
11
Сансоне
10
Берарди
11
Дзадза
4-3-3
1
Аврамов
24
Писано
13
Астори
13
Россеттини
29
Мурру
26
Эрикссон
27
Дессена
5
Конти
9
Ибраими
25
Сау
8
Ибарбо
11
Сансоне
26
Масуччи
26
Масуччи
11
Сансоне
8
Бьондини
10
Флоккари
10
Флоккари
8
Бьондини
10
Берарди
9
Флоро Флорес
9
Флоро Флорес
10
Берарди
26
Эрикссон
23
Табанелли
23
Табанелли
26
Эрикссон
25
Сау
22
Авелар
22
Авелар
25
Сау
27
Дессена
7
Коссу
7
Коссу
27
Дессена
Остались в запасе
Сассуоло
Кальяри
2
Раффаэле Пучино
ЦЗ
16
Чиро Полито
ВР
22
Альберто Помини
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
26
Антонио Лои
ЦФ
16
Марко Сильвестри
ВР
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
16
Матиас Кабрера
АП
Главный тренер
Диего Лопес
Остались в запасе
2
Раффаэле Пучино
ЦЗ
16
Чиро Полито
ВР
22
Альберто Помини
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Остались в запасе
26
Антонио Лои
ЦФ
16
Марко Сильвестри
ВР
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
16
Матиас Кабрера
АП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Диего Лопес
Статистика матча Сассуоло - Кальяри
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Читта дель Триколоре
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