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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Ростов
Ахмат - Ростов: обзор матча 12 апреля 2014
Ахмат
12.04.2014, суббота, 17:00
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
3 : 0
Завершен
Ростов
26'
Маурисио (П)
41'
Аилтон
78'
Аилтон (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Ростов
Замена
Кану
️️️️
О. Иванов
90'
+2
89'
Желтая карточка
Баштуш
Замена
Х. Кадыров
️️️️
М. Рыбус
88'
87'
Пенальти не реализован!
А. Дзюба
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Аилтон
78'
Замена
Ф. Пирис
️️️️
Ж. Бокила
74'
73'
Желтая карточка
Г. Габулов
73'
Замена
А. Фатуллаев
️️️️
Р. Емельянов
70'
Замена
Ф. Синама-Понголь
️️️️
Д. Полоз
Желтая карточка
Ж. Бокила
64'
46'
Замена
Г. Габулов
️️️️
А. Гацкан
Вторая желтая
Р. Уциев
42'
ГОЛ! 2:0!
Аилтон
41'
Желтая карточка
Р. Уциев
34'
34'
Красная карточка
К. Гуелор Канга
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Маурисио
26'
19'
Желтая карточка
И. Лоло
Желтая карточка
О. Иванов
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
24
Марцин Коморовски
ЛЗ
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
8
Маурисио
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
18
Жереми Бокила
ЦФ
9
Аилтон
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Ростов
1
Антон Амельченко
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
15
Баштуш
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
19
Хрвойе Милич
ЛП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
8
Александр Гацкан
ОП
92
Роман Емельянов
ОП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Ахмат
1
Евгений Кобозев
ВР
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
37
Мохаммед Фусейни
ЦП
14
Исмаил Айссати
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Кану
ЦП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Ростов
13
Никита Чагров
ВР
68
Андрей Зотов
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
86
Бен Су Ю
ЦП
8
Георгий Габулов
ЦП
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
3-3-1-3
31
Годзюр
24
Коморовски
40
Ояла
13
Семенов
31
Рыбус
8
Маурисио
40
Уциев
19
Иванов
10
Лебеденко
9
Аилтон
18
Бокила
4-2-2-1-1
1
Амельченко
43
Логашов
15
Баштуш
0
Дьяков
5
Лоло
8
Гацкан
92
Емельянов
8
Канга
19
Милич
7
Полоз
22
Дзюба
18
Бокила
22
Пирис
22
Пирис
18
Бокила
19
Иванов
10
Кану
10
Кану
19
Иванов
31
Рыбус
10
Кадыров
10
Кадыров
31
Рыбус
92
Емельянов
15
Фатуллаев
15
Фатуллаев
92
Емельянов
8
Гацкан
8
Габулов
8
Габулов
8
Гацкан
7
Полоз
54
Синама-Понголь
54
Синама-Понголь
7
Полоз
Остались в запасе
Ахмат
Ростов
37
Мохаммед Фусейни
ЦП
1
Евгений Кобозев
ВР
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
14
Исмаил Айссати
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
68
Андрей Зотов
ЦЗ
13
Никита Чагров
ВР
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
86
Бен Су Ю
ЦП
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
37
Мохаммед Фусейни
ЦП
1
Евгений Кобозев
ВР
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
14
Исмаил Айссати
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
Остались в запасе
68
Андрей Зотов
ЦЗ
13
Никита Чагров
ВР
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
86
Бен Су Ю
ЦП
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Ахмат - Ростов
3
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 16:45 (прямая)
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