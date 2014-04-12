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Бундеслига 2026/2027
Бавария - Боруссия Д
Бавария - Боруссия Д: обзор матча 12 апреля 2014
Бавария
12.04.2014, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
0 : 3
Завершен
Боруссия Д
21'
Г. Мхитарян
51'
М. Ройс
56'
Й. Хофманн
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Боруссия Д
Красная карточка
Рафинья
90'
+1
82'
Желтая карточка
Г. Мхитарян
Желтая карточка
Т. Кроос
81'
77'
Замена
М. Йойич
️️️️
П. Обамеянг
70'
Замена
М. Фридрих
️️️️
М. Хуммельс
Замена
Т. Кроос
️️️️
А. Роббен
69'
62'
Замена
Р. Левандовски
️️️️
Й. Хофманн
Замена
Т. Мюллер
️️️️
Ф. Рибери
59'
58'
Желтая карточка
Й. Хофманн
56'
ГОЛ! 0:3!
Й. Хофманн
51'
ГОЛ! 0:2!
М. Ройс
Пас отдал
П. Обамеянг
Замена
Л. Редер
️️️️
М. Нойер
46'
21'
ГОЛ! 0:1!
Г. Мхитарян
Пас отдал
М. Ройс
Желтая карточка
Х. Мартинес
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
13
Рафинья
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
31
Бастиан Швайнштайгер
ОП
21
Филипп Лам
(К)
ОП
27
Марио Гетце
АП
10
Арьен Роббен
ПВ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ПЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
8
Нури Шахин
ОП
5
Себастьян Кель
(К)
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
18
Марко Ройс
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Бавария
1
Лукас Редер
ВР
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
18
Милош Йойич
ЦП
21
Оливер Кирх
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
3-3-3-1
1
Нойер
5
Алаба
4
Данте
13
Рафинья
88
Мартинес
31
Швайнштайгер
21
Лам
7
Рибери
27
Гетце
10
Роббен
9
Манджукич
4-2-1-2-1
1
Вайденфеллер
37
Дурм
15
Хуммельс
19
Папастатопулос
6
Гросскройц
8
Шахин
5
Кель
22
Мхитарян
7
Хофманн
18
Ройс
7
Обамеянг
1
Нойер
1
Редер
1
Редер
1
Нойер
10
Роббен
8
Кроос
8
Кроос
10
Роббен
7
Рибери
13
Мюллер
13
Мюллер
7
Рибери
15
Хуммельс
2
Фридрих
2
Фридрих
15
Хуммельс
7
Обамеянг
18
Йойич
18
Йойич
7
Обамеянг
7
Хофманн
9
Левандовски
9
Левандовски
7
Хофманн
Остались в запасе
Бавария
Боруссия Д
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
22
Митчелл Лангерак
ВР
26
Лукаш Пищек
ПЗ
21
Оливер Кирх
ПП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
26
Лукаш Пищек
ПЗ
21
Оливер Кирх
ПП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Бавария - Боруссия Д
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
"Спорт Хит" 20:25 (прямая)
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