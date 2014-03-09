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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Эльче
Эспаньол - Эльче: обзор матча 09 марта 2014
Эспаньол
09.03.2014, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 27 тур
3 : 1
Завершен
Эльче
2'
Д. Лопес
21'
Д. Колотто
58'
Пицци
88'
Х. Рафаэль Фуэнтес (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Эльче
88'
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
Х. Рафаэль Фуэнтес
Желтая карточка
Х. Рафаэль Фуэнтес
87'
Замена
М. Лансароте Бруно
️️️️
Симау
80'
Замена
Алекс
️️️️
Пицци
76'
75'
Замена
С. Пелегрин
️️️️
А. Ботиа
62'
Замена
Р. Боаки
️️️️
К. Эррера
61'
Замена
Фидель
️️️️
Ману
ГОЛ! 3:0!
Пицци
Пас отдал
К. Стуани
58'
56'
Желтая карточка
Д. Ломбан
Замена
Р. Родригес
️️️️
Х. Лопес
50'
42'
Желтая карточка
Ману
39'
Желтая карточка
К. Эррера
ГОЛ! 2:0!
Д. Колотто
Пас отдал
Симау
21'
ГОЛ! 1:0!
Д. Лопес
Пас отдал
Симау
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
20
Симау
ЛП
5
Давид Лопес
ОП
21
Хави Лопес
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
21
Пицци
АП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Эльче
25
Ману Эррера
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
10
Хави Маркес
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
7
Ману
АП
10
Коро
АП
17
Кристиан Эррера
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Эспаньол
1
Херман Парреньо
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
12
Мануэль Лансароте Бруно
ОП
10
Абрахам
ЦП
8
Алекс
АП
Эльче
0
Хосе Карлос Альварес
ВР
18
Серхио Пелегрин
ЦЗ
10
Фидель
ЛВ
8
Серхио Мантекон
ЦП
5
Альберто Ривера
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Касилья
29
Фуэнтес
15
Морено
19
Колотто
5
Лопес
20
Симау
4
Санчес
21
Лопес
21
Пицци
9
Гарсия
7
Стуани
4-3-2-1
25
Эррера
22
Суарес
18
Ломбан
4
Ботиа
5
Сисма
10
Хави Маркес
10
Хиль
15
Санчес
7
Ману
10
Коро
17
Эррера
21
Пицци
8
Алекс
8
Алекс
21
Пицци
21
Лопес
5
Родригес
5
Родригес
21
Лопес
20
Симау
12
Лансароте Бруно
12
Лансароте Бруно
20
Симау
4
Ботиа
18
Пелегрин
18
Пелегрин
4
Ботиа
7
Ману
10
Фидель
10
Фидель
7
Ману
17
Эррера
22
Боаки
22
Боаки
17
Эррера
Остались в запасе
Эспаньол
Эльче
1
Херман Парреньо
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
10
Абрахам
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
8
Серхио Мантекон
ЦП
0
Хосе Карлос Альварес
ВР
5
Альберто Ривера
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
Главный тренер
Фран Эскриба
Остались в запасе
1
Херман Парреньо
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
10
Абрахам
ЦП
Остались в запасе
8
Серхио Мантекон
ЦП
0
Хосе Карлос Альварес
ВР
5
Альберто Ривера
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Фран Эскриба
Статистика матча Эспаньол - Эльче
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Эльче
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
0 : 0
11.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Стейдж Фронт
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