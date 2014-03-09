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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Арсенал - Ангушт
Арсенал - Ангушт: обзор матча 09 марта 2014
Арсенал
09.03.2014, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 26 тур
3 : 0
Завершен
Ангушт
26'
С. Игнатьев
34'
А. Базанов
90'
Р. Тимохин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Ангушт
90'
Замена
А. Аушев
️️️️
В. Албаков
Замена
И. Калешин
️️️️
С. Кузнецов
90'
ГОЛ! 3:0!
Р. Тимохин
90'
Замена
Р. Тимохин
️️️️
А. Базанов
85'
Замена
С. Маслов
️️️️
А. Кутьин
81'
80'
Замена
Т. Кариев
️️️️
М. Гугуев
Замена
А. Макаренко
️️️️
М. Лепский
72'
Желтая карточка
П. Кашчелан
71'
66'
Замена
И. Цуроев
️️️️
М. Сорочкин
57'
Замена
А. Каркаев
️️️️
Г. Гузь
ГОЛ! 2:0!
А. Базанов
34'
ГОЛ! 1:0!
С. Игнатьев
26'
24'
Желтая карточка
М. Сорочкин
6'
Желтая карточка
М. Гугуев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Александр Филимонов
ВР
14
Иван Лозенков
ЦЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
18
Младен Кашчелан
ОП
28
Владислав Рыжков
ЦП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
77
Максим Лепский
ПП
11
Алексей Базанов
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Ангушт
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
27
Илез Газдиев
ЦЗ
14
Залим Кишев
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
33
Сергей Путилин
ЦЗ
10
Абдулхамид Ахильгов
ЦП
21
Ваха Албаков
ЦП
22
Григорий Гузь
ЦП
21
Михаил Сорочкин
ЦФ
11
Руслан Зязиков
ЦФ
9
Магомед Гугуев
ЦФ
Главный тренер
Борис Стукалов
Арсенал
16
Сергей Котов
ВР
3
Предраг Кашчелан
ЦЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
20
Павел Сергеев
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
45
Ринат Тимохин
ЦФ
14
Сергей Маслов
ЦФ
Ангушт
71
Станислав Бучнев
ВР
5
Апти Аушев
ЦЗ
14
Алим Каркаев
ЛП
8
Аслан Дзейтов
ЦП
12
Ахмед Парчиев
ЦФ
7
Тазир Кариев
ЦФ
9
Ислам Цуроев
ЦФ
3-1-4-2
1
Филимонов
14
Лозенков
18
Сухарев
22
Ершов
18
Кашчелан
27
Игнатьев
28
Рыжков
10
Кузнецов
77
Лепский
48
Кутьин
11
Базанов
4-3-3
1
Хамхоев
14
Кишев
4
Дашаев
33
Путилин
27
Газдиев
10
Ахильгов
21
Албаков
22
Гузь
9
Гугуев
11
Зязиков
21
Сорочкин
11
Базанов
45
Тимохин
45
Тимохин
11
Базанов
10
Кузнецов
23
Калешин
23
Калешин
10
Кузнецов
77
Лепский
8
Макаренко
8
Макаренко
77
Лепский
48
Кутьин
14
Маслов
14
Маслов
48
Кутьин
9
Гугуев
7
Кариев
7
Кариев
9
Гугуев
21
Сорочкин
9
Цуроев
9
Цуроев
21
Сорочкин
21
Албаков
5
Аушев
5
Аушев
21
Албаков
22
Гузь
14
Каркаев
14
Каркаев
22
Гузь
Остались в запасе
Арсенал
Ангушт
3
Предраг Кашчелан
ЦЗ
20
Павел Сергеев
ЦП
16
Сергей Котов
ВР
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
12
Ахмед Парчиев
ЦФ
8
Аслан Дзейтов
ЦП
71
Станислав Бучнев
ВР
Главный тренер
Борис Стукалов
Остались в запасе
3
Предраг Кашчелан
ЦЗ
20
Павел Сергеев
ЦП
16
Сергей Котов
ВР
Остались в запасе
12
Ахмед Парчиев
ЦФ
8
Аслан Дзейтов
ЦП
71
Станислав Бучнев
ВР
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Главный тренер
Борис Стукалов
Статистика матча Арсенал - Ангушт
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Ангушт
2 : 1
31.10.2026
Нефтяник
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Динамо-2 Мх
0 : 0
25.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Ангушт
0 : 2
17.10.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Чайка-М
5 : 3
10.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Ангушт
1 : 0
03.10.2026
Победа
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
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