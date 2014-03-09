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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Торино
Интер - Торино: обзор матча 09 марта 2014
Интер
09.03.2014, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 27 тур
1 : 0
Завершен
Торино
30'
Р. Паласио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Торино
90'
+4
Желтая карточка
Э. Моретти
Замена
С. Таидер
️️️️
М. Икарди
90'
86'
Желтая карточка
М. Дармиан
85'
Замена
Р. Меджиорини
️️️️
М. Баша
77'
Желтая карточка
П. Тахцидис
Замена
М. Андреолли
️️️️
У. Кампаньяро
75'
Замена
М. Ковачич
️️️️
Ф. Гуарин
69'
65'
Замена
П. Тахцидис
️️️️
Д. Вивес
57'
Замена
О. Эль-Каддури
️️️️
Я. Куртич
53'
Желтая карточка
Д. Вивес
ГОЛ! 1:0!
Р. Паласио
Пас отдал
Э. Камбьяссо
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
6
Роланду
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
10
Эрнанес
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
13
Фреди Гуарин
ЦП
2
Жонатан
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
23
Марко Вешович
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
9
Александер Фарнеруд
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
11
Рубен Ботта
АП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
22
Диего Милито
ЦФ
Торино
23
Лис Гомис
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
14
Алессандро Гацци
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
10
Пауло Баррето
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
4-4-2
1
Ханданович
5
Нагатомо
14
Кампаньяро
13
Раноккия
6
Роланду
10
Эрнанес
91
Камбьяссо
13
Гуарин
2
Жонатан
8
Паласио
9
Икарди
4-4-2
93
Паделли
36
Дармиан
4
Родригес
23
Вешович
24
Моретти
5
Вивес
8
Баша
27
Куртич
9
Фарнеруд
9
Иммобиле
7
Черчи
14
Кампаньяро
3
Андреолли
3
Андреолли
14
Кампаньяро
13
Гуарин
8
Ковачич
8
Ковачич
13
Гуарин
9
Икарди
8
Таидер
8
Таидер
9
Икарди
5
Вивес
77
Тахцидис
77
Тахцидис
5
Вивес
27
Куртич
7
Эль-Каддури
7
Эль-Каддури
27
Куртич
8
Баша
69
Меджиорини
69
Меджиорини
8
Баша
Остались в запасе
Интер
Торино
12
Лука Кастеллацци
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
11
Рубен Ботта
АП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
23
Лис Гомис
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
14
Алессандро Гацци
ЦП
10
Пауло Баррето
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
12
Лука Кастеллацци
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
11
Рубен Ботта
АП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
22
Диего Милито
ЦФ
Остались в запасе
23
Лис Гомис
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
14
Алессандро Гацци
ЦП
10
Пауло Баррето
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Интер - Торино
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Джанпаоло Кальварезе
(Терамо)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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