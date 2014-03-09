Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Альмерия - Севилья
Альмерия - Севилья: обзор матча 09 марта 2014
Альмерия
09.03.2014, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 27 тур
1 : 3
Завершен
Севилья
85'
А. Видаль
31'
К. Бакка
51'
Д. Карришу
77'
К. Гамейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альмерия - Севилья
86'
Желтая карточка
Бету
ГОЛ! 1:3!
А. Видаль
Пас отдал
Д. Зонго
85'
81'
Замена
М. Марин
️️️️
С. Кристофоро
79'
Замена
П. Троховски
️️️️
Х. Антонио Рейес
77'
ГОЛ! 0:3!
К. Гамейро
Пас отдал
Ф. Наварро
70'
Замена
И. Ракитич
️️️️
К. Бакка
65'
Желтая карточка
Д. Фигейраш
Замена
Э. Барбоза
️️️️
Сусо
64'
Замена
Д. Зонго
️️️️
Р. Азиз
55'
Замена
Корона
️️️️
Ф. Сориано
55'
51'
ГОЛ! 0:2!
Д. Карришу
45'
Желтая карточка
И. Ракитич
Желтая карточка
Родри
43'
Желтая карточка
С. Дюбарбье
38'
31'
ГОЛ! 0:1!
К. Бакка
Пас отдал
К. Гамейро
16'
Желтая карточка
Ф. Наварро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
1
Эстебан
ВР
16
Себастьян Дюбарбье
ЛЗ
5
Анхель Трухильо
ЦЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
20
Рафита
ПЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
12
Рамон Азиз
ЦП
12
Верса
ЦП
23
Фернандо Сориано
ЦП
10
Сусо
ПВ
15
Родри
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Севилья
34
Бету
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Альмерия
2
Мане
ЛЗ
4
Ханс Мартинес
ЦЗ
19
Джонатан Зонго
ЛП
14
Маркос Тебар
ОП
7
Элдер Барбоза
ЦП
15
Корона
АП
Севилья
13
Хави Варас
ВР
11
Сисиньо
ПЗ
29
Хаиро Самперио
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
22
Марко Марин
АП
3-2-3-1-1
1
Эстебан
20
Рафита
5
Трухильо
6
Торсильери
16
Дюбарбье
22
Видаль
12
Азиз
12
Верса
23
Сориано
10
Сусо
15
Родри
3-4-1-2
34
Бету
23
Коке
90
Фигейраш
3
Наварро
41
Кристофоро
23
Карришу
10
Иборра
19
Рейес
7
Витоло
70
Бакка
9
Гамейро
12
Азиз
19
Зонго
19
Зонго
12
Азиз
10
Сусо
7
Барбоза
7
Барбоза
10
Сусо
23
Сориано
15
Корона
15
Корона
23
Сориано
19
Рейес
15
Троховски
15
Троховски
19
Рейес
70
Бакка
11
Ракитич
11
Ракитич
70
Бакка
41
Кристофоро
22
Марин
22
Марин
41
Кристофоро
Остались в запасе
Альмерия
Севилья
2
Мане
ЛЗ
4
Ханс Мартинес
ЦЗ
14
Маркос Тебар
ОП
Главный тренер
Франсиско Родригес
13
Хави Варас
ВР
11
Сисиньо
ПЗ
29
Хаиро Самперио
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
2
Мане
ЛЗ
4
Ханс Мартинес
ЦЗ
14
Маркос Тебар
ОП
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
11
Сисиньо
ПЗ
29
Хаиро Самперио
ЦП
Главный тренер
Франсиско Родригес
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Альмерия - Севилья
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
- : -
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Медитерранео
Новости команд
Все
Альмерия
Севилья
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Севильи» и «Алавеса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
«Хетафе» – «Севилья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Хетафе» и «Севильи» на победу в матче 11-го тура
31 октября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Осасуны» на победу в матче 10-го тура
25 октября
«Краснодар» определился с приоритетным кандидатом на позицию вингера
5 августа
4
«Краснодар» не смог купить за 12 миллионов участника ЧМ-2026
11 июля
3
Клуб, четвертью которого владеет Роналду, провел 1-й матч финала стыков за выход в Примеру
16 июня
Определелись участники финала стыков за место в Примере
11 июня
Стали известны участники плей-офф за место в Примере
1 июня
3
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Севильи» и «Алавеса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
«Хетафе» – «Севилья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Хетафе» и «Севильи» на победу в матче 11-го тура
31 октября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Осасуны» на победу в матче 10-го тура
25 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+