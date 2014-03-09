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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Верона
Парма - Верона: обзор матча 09 марта 2014
Парма
09.03.2014, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 27 тур
2 : 0
Завершен
Верона
20'
Д. Биабиани
90+2'
Э. Скелотто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Верона
ГОЛ! 2:0!
Э. Скелотто
90'
+2
Замена
А. Аква
️️️️
М. Маркьонни
83'
82'
Замена
Хуанито
️️️️
Маркиньо
74'
Желтая карточка
Д. Сала
Желтая карточка
Г. Палетта
71'
Замена
К. Молинаро
️️️️
М. Гобби
70'
64'
Замена
Д. Сала
️️️️
Б. Янкович
Замена
Э. Скелотто
️️️️
Р. Палладино
63'
Желтая карточка
А. Лукарелли
57'
56'
Замена
М. Донадель
️️️️
Э. Чирильяно
55'
Желтая карточка
Э. Чирильяно
Желтая карточка
М. Гобби
21'
ГОЛ! 1:0!
Д. Биабиани
Пас отдал
М. Гобби
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
16
Марко Пароло
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Верона
77
Рафаэль
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
14
Эсекьель Чирильяно
ЦП
77
Маркиньо
ЦП
49
Ромуло
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
18
Лука Тони
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Парма
91
Павол Байза
ВР
1
Никола Паварини
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
35
Жонатан Россини
ЦЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Верона
12
Николас
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
20
Иван Пильюд
ПЗ
21
Хуанито
ЛВ
7
Джакопо Сала
ЦП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
5
Массимо Донати
ЦП
21
Даниэле Качья
ЦФ
7
Михал Рабушич
ЦФ
4-3-3
83
Миранте
18
Гобби
29
Палетта
6
Лукарелли
6
Кассани
16
Пароло
5
Гаргано
32
Маркьонни
99
Кассано
14
Биабиани
17
Палладино
4-3-1-2
77
Рафаэль
22
Майетта
29
Каччиаторе
18
Морас
33
Агостини
14
Чирильяно
77
Маркиньо
49
Ромуло
11
Итурбе
7
Янкович
18
Тони
18
Гобби
3
Молинаро
3
Молинаро
18
Гобби
17
Палладино
18
Скелотто
18
Скелотто
17
Палладино
32
Маркьонни
18
Аква
18
Аква
32
Маркьонни
7
Янкович
7
Сала
7
Сала
7
Янкович
14
Чирильяно
33
Донадель
33
Донадель
14
Чирильяно
77
Маркиньо
21
Хуанито
21
Хуанито
77
Маркиньо
Остались в запасе
Парма
Верона
91
Павол Байза
ВР
1
Никола Паварини
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
35
Жонатан Россини
ЦЗ
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
12
Николас
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
20
Иван Пильюд
ПЗ
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
5
Массимо Донати
ЦП
21
Даниэле Качья
ЦФ
7
Михал Рабушич
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Остались в запасе
91
Павол Байза
ВР
1
Никола Паварини
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
35
Жонатан Россини
ЦЗ
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Остались в запасе
12
Николас
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
20
Иван Пильюд
ПЗ
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
5
Массимо Донати
ЦП
21
Даниэле Качья
ЦФ
7
Михал Рабушич
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Статистика матча Парма - Верона
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Де Марко
(Кьявари)
Стадион:
Эннио Тардини
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