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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Ливорно
Сампдория - Ливорно: обзор матча 09 марта 2014
Сампдория
09.03.2014, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 27 тур
4 : 2
Завершен
Ливорно
49'
Н. Крстичич
53'
Ф. Чеккерини (АГ)
68'
С. Окака-Чука
75'
М. Габбиадини
19'
И. Мбайе
27'
И. Мбайе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Ливорно
81'
Замена
К. Пиччини
️️️️
П. Кастеллини
Замена
М. Лопес
️️️️
С. Окака-Чука
78'
ГОЛ! 4:2!
М. Габбиадини
Пас отдал
С. Окака-Чука
75'
Желтая карточка
Р. Сориано
73'
70'
Замена
И. Эмегара
️️️️
М. Бьяджианти
ГОЛ! 3:2!
С. Окака-Чука
Пас отдал
Р. Сориано
68'
58'
Замена
А. Кода
️️️️
Ф. Чеккерини
54'
Желтая карточка
Л. Греко
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Ф. Чеккерини
53'
ГОЛ! 1:2!
Н. Крстичич
49'
Замена
Н. Крстичич
️️️️
П. Мба Обьянг
46'
Замена
М. Форнасьер
️️️️
Л. Де Сильвестри
46'
Желтая карточка
Л. Де Сильвестри
36'
27'
ГОЛ! 0:2!
И. Мбайе
Пас отдал
М. Бенасси
23'
Желтая карточка
М. Бьяджианти
19'
ГОЛ! 0:1!
И. Мбайе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
1
Анжело Да Кошта
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Ливорно
22
Франческо Барди
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
15
Джамел Месба
ЛЗ
23
Эмерсон
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
9
Паулиньо
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Сампдория
19
Винченцо Фьорилло
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
5
Ренан
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
11
Макси Лопес
ЦФ
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
Ливорно
12
Габриэле Альдегани
ВР
22
Лука Ананиа
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
4
Науэль Валентини
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
14
Джонни Москера
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
29
Мигель Борха
ЦФ
11
Инносент Эмегара
ЦФ
4-3-3
1
Да Кошта
13
Реджини
5
Гастальделло
13
Мустафи
29
Де Сильвестри
14
Мба Обьянг
21
Сориано
17
Паломбо
11
Габбиадини
23
Эдер
77
Окака-Чука
3-2-3-2
22
Барди
7
Кастеллини
23
Эмерсон
11
Чеккерини
15
Мбайе
15
Месба
24
Бенасси
19
Греко
27
Бьяджианти
19
Бельфодиль
9
Паулиньо
29
Де Сильвестри
44
Форнасьер
44
Форнасьер
29
Де Сильвестри
14
Мба Обьянг
7
Крстичич
7
Крстичич
14
Мба Обьянг
77
Окака-Чука
11
Лопес
11
Лопес
77
Окака-Чука
11
Чеккерини
35
Кода
35
Кода
11
Чеккерини
7
Кастеллини
12
Пиччини
12
Пиччини
7
Кастеллини
27
Бьяджианти
11
Эмегара
11
Эмегара
27
Бьяджианти
Остались в запасе
Сампдория
Ливорно
22
Павел Вшолек
ПВ
5
Ренан
ЦП
19
Винченцо Фьорилло
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
29
Мигель Борха
ЦФ
14
Джонни Москера
ЦП
12
Габриэле Альдегани
ВР
22
Лука Ананиа
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
4
Науэль Валентини
ЦЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
Остались в запасе
22
Павел Вшолек
ПВ
5
Ренан
ЦП
19
Винченцо Фьорилло
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
Остались в запасе
29
Мигель Борха
ЦФ
14
Джонни Москера
ЦП
12
Габриэле Альдегани
ВР
22
Лука Ананиа
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
4
Науэль Валентини
ЦЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
Статистика матча Сампдория - Ливорно
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Ливорно
Италия. Кубок, 1/32 финала
Ливорно
0 : 1
12.08.2018
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
2 : 0
16.08.2015
Ливорно
Италия. Серия А, 38 тур
Парма
2 : 0
18.05.2014
Ливорно
Италия. Серия А, 37 тур
Ливорно
0 : 1
11.05.2014
Фиорентина
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
5 : 3
04.05.2014
Ливорно
Информация о матче
Главный судья:
Пьеро Джакомелли
(Триест)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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