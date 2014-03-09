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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Дженоа
Кьево - Дженоа: обзор матча 09 марта 2014
Кьево
09.03.2014, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 27 тур
2 : 1
Завершен
Дженоа
5'
А. Палоски (П)
90+3'
А. Палоски (П)
88'
А. Джилардино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Дженоа
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Палоски
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
М. Мотта
88'
ГОЛ! 1:1!
А. Джилардино
Пас отдал
С. Стураро
Желтая карточка
Клейтон
86'
Желтая карточка
М. Канини
79'
Замена
Клейтон
️️️️
Т. Гуаренте
77'
72'
Желтая карточка
И. Кофи
Замена
Д. Лазаревич
️️️️
А. Стоян
70'
66'
Замена
Э. Калайо
️️️️
М. Конате
46'
Замена
Р. Сентурион
️️️️
Кабрал
46'
Замена
И. Кофи
️️️️
Л. Антонини
Замена
И. Радованович
️️️️
Р. Гуана
37'
27'
Желтая карточка
С. Де Майо
5'
Желтая карточка
М. Конате
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Палоски
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
22
Михаэль Агацци
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
2
Алессандро Бернардини
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
11
Роберто Гуана
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
7
Лука Антонини
ЛЗ
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
88
Кабрал
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Кьево
3
Клейтон
ВР
18
Лоренцо Скуицци
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
14
Симоне Альдрованди
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
57
Микеле Трояни
ЦП
30
Томаш Купиш
ЦП
7
Симоне Бентивольо
ЦП
27
Деян Лазаревич
ЦФ
11
Виктор Обинна
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Дженоа
37
Марко Альбертони
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
27
Матузалем
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
10
Рикардо Сентурион
ЦФ
4-4-2
22
Агацци
33
Рубин
2
Бернардини
2
Канини
21
Фрей
17
Гуаренте
30
Ригони
56
Хетемай
11
Гуана
8
Стоян
9
Палоски
3-2-3-2
1
Перин
15
Марчезе
7
Антонини
87
Де Майо
16
Мотта
29
Де Челье
10
Фетфацидис
27
Стураро
88
Кабрал
19
Джилардино
11
Конате
11
Гуана
16
Радованович
16
Радованович
11
Гуана
8
Стоян
27
Лазаревич
27
Лазаревич
8
Стоян
17
Гуаренте
3
Клейтон
3
Клейтон
17
Гуаренте
7
Антонини
5
Кофи
5
Кофи
7
Антонини
11
Конате
16
Калайо
16
Калайо
11
Конате
88
Кабрал
10
Сентурион
10
Сентурион
88
Кабрал
Остались в запасе
Кьево
Дженоа
14
Симоне Альдрованди
ЦЗ
57
Микеле Трояни
ЦП
30
Томаш Купиш
ЦП
18
Лоренцо Скуицци
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
7
Симоне Бентивольо
ЦП
11
Виктор Обинна
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
37
Марко Альбертони
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
27
Матузалем
ЦП
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
14
Симоне Альдрованди
ЦЗ
57
Микеле Трояни
ЦП
30
Томаш Купиш
ЦП
18
Лоренцо Скуицци
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
7
Симоне Бентивольо
ЦП
11
Виктор Обинна
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Остались в запасе
37
Марко Альбертони
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
27
Матузалем
ЦП
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Кьево - Дженоа
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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