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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Леванте
Реал - Леванте: обзор матча 09 марта 2014
Реал
09.03.2014, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 27 тур
3 : 0
Завершен
Леванте
11'
К. Роналду
49'
Марсело
81'
Н. Карабелас (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Леванте
Травма
Д. Карвахаль
89'
87'
Замена
Анхель
️️️️
Д. Баррал
Замена
Хесе
️️️️
К. Бензема
82'
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Н. Карабелас
81'
74'
Замена
Нагоре
️️️️
С. Пинту
Замена
Иско
️️️️
Л. Модрич
74'
69'
Замена
И. Эль-Адуа
️️️️
М. Пальярдо
Замена
Начо
️️️️
Р. Варан
68'
64'
Красная карточка
Д. Наварро
62'
Желтая карточка
М. Пальярдо
59'
Желтая карточка
Л. Винтра
Желтая карточка
А. Ди Мария
58'
Желтая карточка
С. Рамос
54'
ГОЛ! 2:0!
Марсело
Пас отдал
К. Роналду
49'
ГОЛ! 1:0!
К. Роналду
Пас отдал
А. Ди Мария
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
13
Диего Лопес
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
(К)
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
3
Хаби Алонсо
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
12
Хуанфран
(К)
ЦЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
26
Лукас Винтра
ПЗ
23
Андреас Иваншиц
ЛП
22
Мохаммед Сиссоко
ОП
18
Сержиу Пинту
ЦП
14
Мигель Пальярдо
ЦП
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
6
Начо
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
22
Иско
АП
21
Альваро Мората
ЦФ
Леванте
1
Хави Хименес
ВР
16
Иссам Эль-Адуа
ЦЗ
25
Нагоре
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
17
Жорди Ксуметра
ПП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Лопес
12
Марсело
19
Варан
93
Рамос
14
Карвахаль
3
Алонсо
10
Модрич
18
Бэйл
11
Ди Мария
9
Бензема
7
Роналду
3-3-3-1
1
Навас
19
Лопес
12
Хуанфран
4
Наварро
26
Винтра
22
Сиссоко
15
Карабелас
18
Пинту
14
Пальярдо
23
Иваншиц
18
Баррал
19
Варан
6
Начо
6
Начо
19
Варан
10
Модрич
22
Иско
22
Иско
10
Модрич
9
Бензема
10
Хесе
10
Хесе
9
Бензема
14
Пальярдо
16
Эль-Адуа
16
Эль-Адуа
14
Пальярдо
18
Пинту
25
Нагоре
25
Нагоре
18
Пинту
18
Баррал
9
Анхель
9
Анхель
18
Баррал
Остались в запасе
Реал
Леванте
12
Икер Касильяс
ВР
3
Пепе
ЦЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
14
Рубен Гарсия
ЛВ
1
Хави Хименес
ВР
17
Жорди Ксуметра
ПП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
12
Икер Касильяс
ВР
3
Пепе
ЦЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
Остались в запасе
14
Рубен Гарсия
ЛВ
1
Хави Хименес
ВР
17
Жорди Ксуметра
ПП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Реал - Леванте
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 21:55 (прямая)
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