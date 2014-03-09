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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Томь
Зенит - Томь: обзор матча 09 марта 2014
Зенит
09.03.2014, воскресенье, 18:30
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
0 : 0
Завершен
Томь
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Томь
Желтая карточка
Ю. Лодыгин
90'
+1
Желтая карточка
Л. Нету
85'
83'
Замена
Н. Баженов
️️️️
П. Игнатович
76'
Замена
И. Портнягин
️️️️
П. Нехайчик
Замена
Данни
️️️️
А. Рязанцев
74'
72'
Замена
Г. Мурешан
️️️️
Р. Сабитов
Замена
К. Зырянов
️️️️
В. Файзулин
64'
Замена
А. Кержаков
️️️️
О. Шатов
59'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
20
Виктор Файзулин
ОП
28
Аксель Витсель
ОП
7
Александр Рязанцев
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
7
Халк
ПП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Томь
25
Илья Чебану
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
21
Живко Миланов
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
34
Ренат Сабитов
ОП
44
Евгений Башкиров
ОП
8
Кирилл Панченко
АП
29
Павел Игнатович
ПП
16
Ян Голенда
ЦФ
Зенит
78
Александр Васютин
ВР
16
Вячеслав Малафеев
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
10
Данни
ЛП
44
Анатолий Тимощук
ОП
18
Константин Зырянов
ЦП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Томь
40
Младен Божович
ВР
12
Арби Межиев
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
77
Адам Пинтер
ОП
6
Габриэль Мурешан
ОП
10
Михаил Комков
ПП
32
Никита Баженов
ПП
26
Александр Черевко
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
4-2-3-1
12
Лодыгин
4
Кришито
13
Нету
15
Губочан
22
Анюков
20
Файзулин
28
Витсель
7
Рязанцев
27
Шатов
7
Халк
23
Рондон
4-2-2-1-1
25
Чебану
21
Миланов
25
Йиранек
44
Рыков
26
Бордачев
34
Сабитов
44
Башкиров
29
Игнатович
33
Нехайчик
8
Панченко
16
Голенда
7
Рязанцев
10
Данни
10
Данни
7
Рязанцев
20
Файзулин
18
Зырянов
18
Зырянов
20
Файзулин
27
Шатов
11
Кержаков
11
Кержаков
27
Шатов
34
Сабитов
6
Мурешан
6
Мурешан
34
Сабитов
29
Игнатович
32
Баженов
32
Баженов
29
Игнатович
33
Нехайчик
97
Портнягин
97
Портнягин
33
Нехайчик
Остались в запасе
Зенит
Томь
78
Александр Васютин
ВР
16
Вячеслав Малафеев
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
40
Младен Божович
ВР
12
Арби Межиев
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
77
Адам Пинтер
ОП
10
Михаил Комков
ПП
26
Александр Черевко
ЦФ
Остались в запасе
78
Александр Васютин
ВР
16
Вячеслав Малафеев
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
Остались в запасе
40
Младен Божович
ВР
12
Арби Межиев
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
77
Адам Пинтер
ОП
10
Михаил Комков
ПП
26
Александр Черевко
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Зенит - Томь
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:15 (прямая)
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