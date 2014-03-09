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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Аталанта
Лацио - Аталанта: обзор матча 09 марта 2014
Лацио
09.03.2014, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 27 тур
0 : 1
Завершен
Аталанта
60'
М. Моралес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Аталанта
Замена
М. Сиани
️️️️
М. Клозе
86'
85'
Желтая карточка
А. Консильи
85'
Замена
К. Раймонди
️️️️
М. Моралес
79'
Замена
С. Луккини
️️️️
Г. Стендардо
Замена
Б. Переа
️️️️
Л. Цана
77'
70'
Замена
Д. Мильяччо
️️️️
Д. Базелли
Вторая желтая
А. Кандрева
64'
60'
ГОЛ! 0:1!
М. Моралес
Пас отдал
М. Эстигаррибия
Замена
С. Лулич
️️️️
О. Онази
46'
Желтая карточка
А. Кандрева
40'
Желтая карточка
Б. Кейта
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
12
Огений Онази
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
17
Бальде Кейта
ЦФ
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Лацио
1
Этрит Бериша
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
6
Диего Новаретти
ЦЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
6
Стефано Маури
ЛП
19
Сенад Лулич
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
5
Гаэль Какута
АП
34
Брайан Переа
ЦФ
Аталанта
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
2
Константин Ницэ
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
91
Джузеппе Де Лука
АП
8
Джулио Мильяччо
ПП
10
Луиджи Джорджи
ПП
17
Рубен Бентакур
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
4-4-2
22
Маркетти
20
Бьява
27
Цана
26
Раду
25
Конко
12
Онази
15
Гонсалес
6
Билья
87
Кандрева
11
Клозе
17
Кейта
4-5-1
47
Консильи
29
Беналуан
2
Стендардо
33
Йепес
28
Бривио
10
Моралес
14
Кармона
7
Бонавентура
33
Базелли
18
Эстигаррибия
19
Денис
11
Клозе
13
Сиани
13
Сиани
11
Клозе
12
Онази
19
Лулич
19
Лулич
12
Онази
27
Цана
34
Переа
34
Переа
27
Цана
2
Стендардо
17
Луккини
17
Луккини
2
Стендардо
10
Моралес
77
Раймонди
77
Раймонди
10
Моралес
33
Базелли
8
Мильяччо
8
Мильяччо
33
Базелли
Остались в запасе
Лацио
Аталанта
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
5
Гаэль Какута
АП
1
Этрит Бериша
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
6
Диего Новаретти
ЦЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
6
Стефано Маури
ЛП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
17
Рубен Бентакур
ЦФ
2
Константин Ницэ
ЦЗ
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
91
Джузеппе Де Лука
АП
10
Луиджи Джорджи
ПП
20
Франческо Бриенца
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Остались в запасе
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
5
Гаэль Какута
АП
1
Этрит Бериша
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
6
Диего Новаретти
ЦЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
6
Стефано Маури
ЛП
Остались в запасе
17
Рубен Бентакур
ЦФ
2
Константин Ницэ
ЦЗ
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
91
Джузеппе Де Лука
АП
10
Луиджи Джорджи
ПП
20
Франческо Бриенца
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Лацио - Аталанта
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Себастьяно Перуццо
(Скио)
Стадион:
Олимпико
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