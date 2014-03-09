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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Вильярреал
Гранада - Вильярреал: обзор матча 09 марта 2014
Гранада
09.03.2014, воскресенье, 01:00
Испания. Примера, 27 тур
2 : 0
Завершен
Вильярреал
23'
Ф. Рико (П)
33'
Ю. Эль-Араби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Вильярреал
Желтая карточка
Ресио
90'
+2
Замена
Д. Фулкье
️️️️
Рики
85'
Желтая карточка
М. Итурра
83'
Замена
Д. Бенитес
️️️️
Я. Браими
81'
Замена
М. Перейра
️️️️
Ю. Эль-Араби
69'
Желтая карточка
Я. Браими
65'
58'
Замена
А. Пантич
️️️️
М. Тригерос
57'
Замена
Ж. Пербе
️️️️
Х. Перейра
46'
Желтая карточка
Г. Паулиста
46'
Замена
Кани
️️️️
М. Гомес
ГОЛ! 2:0!
Ю. Эль-Араби
Пас отдал
Ф. Рико
33'
Желтая карточка
Рики
27'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Рико
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
2
Роберто
ВР
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
92
Александр Коефф
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
36
Ресио
ЦП
8
Ясин Браими
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
4
Фран Рико
ПП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
11
Рики
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
21
Бруно
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
14
Икечукву Уче
ЦФ
9
Хонатан Перейра
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Гранада
1
Орестис Карнезис
ВР
47
Франсиско Моранте
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
11
Дани Бенитес
ЛВ
28
Мохаммед Фато
ОП
7
Мишель Перейра
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
8
Кани
ПП
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
24
Жереми Пербе
ЦФ
4-4-2
2
Роберто
2
Ангуло
92
Коефф
24
Мурильо
12
Ньом
36
Ресио
8
Браими
16
Итурра
4
Рико
11
Рики
19
Эль-Араби
3-4-1-2
1
Асенхо
2
Гаспар
3
Паулиста
24
Коста
14
Тригерос
8
Торрес
17
Пина
21
Бруно
16
Гомес
9
Перейра
14
Уче
11
Рики
20
Фулкье
20
Фулкье
11
Рики
19
Эль-Араби
7
Перейра
7
Перейра
19
Эль-Араби
8
Браими
11
Бенитес
11
Бенитес
8
Браими
14
Тригерос
2
Пантич
2
Пантич
14
Тригерос
16
Гомес
8
Кани
8
Кани
16
Гомес
9
Перейра
24
Пербе
24
Пербе
9
Перейра
Остались в запасе
Гранада
Вильярреал
47
Франсиско Моранте
ЦЗ
1
Орестис Карнезис
ВР
28
Мохаммед Фато
ОП
30
Диего Буонанотте
АП
Главный тренер
Лукас Алькарас
12
Хуан Карлос
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
47
Франсиско Моранте
ЦЗ
1
Орестис Карнезис
ВР
28
Мохаммед Фато
ОП
30
Диего Буонанотте
АП
Остались в запасе
12
Хуан Карлос
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Гранада - Вильярреал
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 3
04.10.2026
Гранада
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Лос Карменес
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