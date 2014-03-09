Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Боруссия Д
Фрайбург - Боруссия Д: обзор матча 09 марта 2014
Фрайбург
09.03.2014, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
0 : 1
Завершен
Боруссия Д
58'
С. Кель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Боруссия Д
90'
+3
Замена
М. Фридрих
️️️️
Г. Мхитарян
Замена
Ф. Клаус
️️️️
Ю. Шустер
76'
74'
Замена
Й. Хофманн
️️️️
Н. Шахин
Замена
Ф. Клаус
️️️️
Ф. Цулехнер
70'
Замена
С. Керк
️️️️
В. Дарида
66'
63'
Замена
О. Кирх
️️️️
М. Хуммельс
58'
ГОЛ! 0:1!
С. Кель
Пас отдал
К. Гросскройц
44'
Желтая карточка
С. Папастатопулос
33'
Желтая карточка
Г. Мхитарян
Желтая карточка
Ж. Фернандес
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
11
Филипп Цулехнер
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
5
Себастьян Кель
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Фрайбург
33
Даниэль Бац
ВР
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
30
Феликс Клаус
ЦП
37
Себастьян Керк
ЦП
31
Карим Геде
ЦП
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
18
Милош Йойич
ЦП
21
Оливер Кирх
ПП
7
Йонас Хофманн
ПВ
3-2-3-2
1
Бауманн
28
Гинтер
25
Сорг
11
Крмас
30
Гюнтер
7
Шмид
16
Дарида
23
Шустер
6
Фернандес
14
Мехмеди
11
Цулехнер
4-1-3-2
1
Вайденфеллер
26
Пищек
15
Хуммельс
19
Папастатопулос
29
Шмельцер
5
Кель
22
Мхитарян
8
Шахин
6
Гросскройц
20
Шибер
7
Обамеянг
11
Цулехнер
30
Клаус
30
Клаус
11
Цулехнер
16
Дарида
37
Керк
37
Керк
16
Дарида
8
Шахин
7
Хофманн
7
Хофманн
8
Шахин
22
Мхитарян
2
Фридрих
2
Фридрих
22
Мхитарян
15
Хуммельс
21
Кирх
21
Кирх
15
Хуммельс
Остались в запасе
Фрайбург
Боруссия Д
33
Даниэль Бац
ВР
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
31
Карим Геде
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
22
Митчелл Лангерак
ВР
37
Эрик Дурм
ПЗ
18
Милош Йойич
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
33
Даниэль Бац
ВР
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
31
Карим Геде
ЦП
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
37
Эрик Дурм
ПЗ
18
Милош Йойич
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Фрайбург - Боруссия Д
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Петер Гагельманн
(Бремен)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
Новости команд
Все
Фрайбург
Боруссия Д
«ПСЖ» хочет купить сменщика для Сафонова
13 ноября
10
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Боруссия Д» – «Эльверсберг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Фрайбурга» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«ПСЖ» хочет купить сменщика для Сафонова
13 ноября
10
«Боруссия Д» – «Эльверсберг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Бундеслига Германия: шансы «Боруссии Д» и «Эльверсберга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Игрока «Боруссии» Д потеряли во время матча – он ушел в туалет
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+