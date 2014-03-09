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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Мордовия - Уфа
Мордовия - Уфа: обзор матча 09 марта 2014
Мордовия
09.03.2014, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 26 тур
2 : 2
Завершен
Уфа
5'
А. Иванов
9'
С. Самодин
13'
С. Гаракоев
67'
Д. Голубов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Уфа
90'
+2
Замена
Виллиам
️️️️
Д. Голубов
Замена
М. Будников
️️️️
А. Иванов
79'
Желтая карточка
И. Шитов
74'
Замена
Р. Мухаметшин
️️️️
А. Пазин
68'
67'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Д. Голубов
Желтая карточка
А. Коченков
66'
63'
Красная карточка
М. Тишкин
Желтая карточка
С. Самодин
63'
62'
Желтая карточка
А. Засеев
Желтая карточка
А. Димидко
58'
52'
Желтая карточка
П. Аликин
46'
Замена
А. Валикаев
️️️️
Д. Грачев
46'
Замена
И. Нагибин
️️️️
С. Гаракоев
Замена
М. Терентьев
️️️️
В. Божович
46'
43'
Замена
А. Килин
️️️️
Н. Жиляев
36'
Желтая карточка
Д. Грачев
13'
ГОЛ! 2:1!
С. Гаракоев
ГОЛ! 2:0!
С. Самодин
Пас отдал
В. Божович
9'
ГОЛ! 1:0!
А. Иванов
Пас отдал
А. Пазин
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
1
Антон Коченков
ВР
12
Владимир Божович
ЛЗ
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
11
Андрей Пазин
ОП
2
Александр Димидко
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
8
Антон Бобер
ПП
48
Евгений Луценко
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Уфа
1
Давид Юрченко
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
9
Николай Жиляев
ЛП
13
Азамат Засеев
ОП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Мордовия
1
Денис Шебанов
ВР
37
Максим Терентьев
ЦЗ
35
Акакий Хубутия
ЦЗ
22
Максим Будников
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
34
Игорь Крутов
ЦП
23
Сергей Ваганов
ЦП
Уфа
16
Михаил Барановский
ВР
4
Александр Василенко
ЦЗ
87
Игорь Безденежных
ЦП
6
Виллиам
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
5
Артур Валикаев
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
4-1-3-2
1
Коченков
55
Нахушев
12
Божович
40
Перендиа
24
Шитов
11
Пазин
88
Иванов
2
Димидко
8
Бобер
22
Самодин
48
Луценко
3-3-2-1
1
Юрченко
88
Киреев
3
Аликин
36
Грачев
33
Сухов
13
Засеев
2
Кичин
33
Гаракоев
9
Жиляев
85
Голубов
12
Божович
37
Терентьев
37
Терентьев
12
Божович
88
Иванов
22
Будников
22
Будников
88
Иванов
11
Пазин
9
Мухаметшин
9
Мухаметшин
11
Пазин
85
Голубов
6
Виллиам
6
Виллиам
85
Голубов
33
Гаракоев
9
Нагибин
9
Нагибин
33
Гаракоев
36
Грачев
5
Валикаев
5
Валикаев
36
Грачев
9
Жиляев
18
Килин
18
Килин
9
Жиляев
Остались в запасе
Мордовия
Уфа
34
Игорь Крутов
ЦП
1
Денис Шебанов
ВР
35
Акакий Хубутия
ЦЗ
23
Сергей Ваганов
ЦП
Главный тренер
Юрий Максимов
16
Михаил Барановский
ВР
4
Александр Василенко
ЦЗ
87
Игорь Безденежных
ЦП
Главный тренер
Игорь Колыванов
Остались в запасе
34
Игорь Крутов
ЦП
1
Денис Шебанов
ВР
35
Акакий Хубутия
ЦЗ
23
Сергей Ваганов
ЦП
Остались в запасе
16
Михаил Барановский
ВР
4
Александр Василенко
ЦЗ
87
Игорь Безденежных
ЦП
Главный тренер
Юрий Максимов
Главный тренер
Игорь Колыванов
Статистика матча Мордовия - Уфа
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
- : -
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Уфа
0 : 0
27.09.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Стадион:
Старт
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