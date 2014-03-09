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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Фиорентина
Ювентус - Фиорентина: обзор матча 09 марта 2014
Ювентус
09.03.2014, воскресенье, 15:30
Италия. Серия А, 27 тур
1 : 0
Завершен
Фиорентина
42'
К. Асамоа
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Фиорентина
90'
+2
Желтая карточка
Гонсало
Желтая карточка
К. Асамоа
90'
+1
Замена
С. Падоин
️️️️
К. Маркизио
88'
87'
Желтая карточка
А. Аквилани
85'
Желтая карточка
С. Савич
Замена
М. Исла
️️️️
К. Тевес
82'
81'
Желтая карточка
Ридер
Замена
М. Касерес
️️️️
Ш. Лихтштайнер
79'
77'
Замена
Ридер
️️️️
М. Гомес
65'
Замена
Р. Вольски
️️️️
Д. Писарро
57'
Замена
М. Фернандес
️️️️
Андерсон
ГОЛ! 1:0!
К. Асамоа
42'
Желтая карточка
А. Видаль
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
8
Поль Погба
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
2
Штефан Лихтштайнер
ПП
32
Карлос Тевес
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Фиорентина
33
Нето
ВР
21
Мануэль Паскуаль
(К)
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ПЗ
28
Андерсон
ЛП
7
Давид Писарро
ОП
20
Альберто Аквилани
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
11
Хуан Варгас
ПП
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
34
Рубиньо
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Фиорентина
21
Антонио Розати
ВР
21
Кристиано Лупателли
ВР
5
Марвин Комппер
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
10
Рафал Вольски
ЦП
90
Массимо Амброзини
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
17
Хоакин
ПВ
10
Ридер
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
3-5-2
1
Буффон
15
Барцальи
14
Кьеллини
21
Огбонна
27
Асамоа
8
Погба
10
Маркизио
23
Видаль
2
Лихтштайнер
12
Льоренте
32
Тевес
4-1-4-1
33
Нето
23
Диаките
2
Гонсало
15
Савич
21
Паскуаль
7
Писарро
11
Варгас
7
Куадрадо
20
Аквилани
28
Андерсон
27
Гомес
2
Лихтштайнер
4
Касерес
4
Касерес
2
Лихтштайнер
32
Тевес
22
Исла
22
Исла
32
Тевес
10
Маркизио
19
Падоин
19
Падоин
10
Маркизио
7
Писарро
10
Вольски
10
Вольски
7
Писарро
28
Андерсон
14
Фернандес
14
Фернандес
28
Андерсон
27
Гомес
10
Ридер
10
Ридер
27
Гомес
Остались в запасе
Ювентус
Фиорентина
30
Марко Сторари
ВР
34
Рубиньо
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
21
Антонио Розати
ВР
21
Кристиано Лупателли
ВР
5
Марвин Комппер
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
90
Массимо Амброзини
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
17
Хоакин
ПВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
34
Рубиньо
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Остались в запасе
21
Антонио Розати
ВР
21
Кристиано Лупателли
ВР
5
Марвин Комппер
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
90
Массимо Амброзини
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
17
Хоакин
ПВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Ювентус - Фиорентина
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 15:25 (прямая)
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