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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Рома
Наполи - Рома: обзор матча 09 марта 2014
Наполи
09.03.2014, воскресенье, 23:45
Италия. Серия А, 27 тур
1 : 0
Завершен
Рома
80'
Х. Кальехон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Рома
Замена
Г. Пандев
️️️️
Х. Кальехон
83'
82'
Замена
М. Дестро
️️️️
А. Романьоли
81'
Желтая карточка
Р. Таддеи
ГОЛ! 1:0!
Х. Кальехон
Пас отдал
Ф. Гулам
80'
74'
Замена
А. Льяич
️️️️
А. Флоренци
Замена
Л. Инсинье
️️️️
М. Гамшик
71'
Замена
Энрике
️️️️
Б. Джемаили
59'
Желтая карточка
Х. Кальехон
33'
32'
Желтая карточка
Майкон
12'
Замена
Р. Таддеи
️️️️
К. Строотман
12'
Травма
К. Строотман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ПЗ
21
Блерим Джемаили
ОП
88
Гекхан Инлер
ОП
17
Марек Гамшик
(К)
ЦП
7
Хосе Кальехон
ПП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
(К)
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
13
Майкон
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
7
Мишел Бастос
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
Наполи
13
Роберто Коломбо
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
13
Давиде Барити
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
16
Додо
ЛЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
11
Федерико Риччи
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
22
Адем Льяич
АП
11
Родриго Таддеи
ПП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
4-2-2-2
25
Рейна
13
Гулам
6
Фернандес
39
Альбиоль
11
Маджо
21
Джемаили
88
Инлер
17
Гамшик
7
Кальехон
9
Игуаин
10
Мертенс
3-3-3-1
16
Де Санктис
26
Романьоли
4
Бенатиа
25
Кастан
13
Майкон
7
Бастос
24
Флоренци
44
Наингголан
15
Пьянич
8
Строотман
27
Жервиньо
21
Джемаили
3
Энрике
3
Энрике
21
Джемаили
17
Гамшик
10
Инсинье
10
Инсинье
17
Гамшик
7
Кальехон
21
Пандев
21
Пандев
7
Кальехон
24
Флоренци
22
Льяич
22
Льяич
24
Флоренци
8
Строотман
11
Таддеи
11
Таддеи
8
Строотман
26
Романьоли
21
Дестро
21
Дестро
26
Романьоли
Остались в запасе
Наполи
Рома
13
Давиде Барити
ЦП
13
Роберто Коломбо
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
5
Йосип Радошевич
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
16
Додо
ЛЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
11
Федерико Риччи
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
13
Давиде Барити
ЦП
13
Роберто Коломбо
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
5
Йосип Радошевич
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Остались в запасе
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
16
Додо
ЛЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
11
Федерико Риччи
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Наполи - Рома
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 23:40 (прямая)
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