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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Шинник
Cибирь - Шинник: обзор матча 09 марта 2014
Cибирь
09.03.2014, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ, 26 тур
1 : 0
Завершен
Шинник
42'
А. Дудолев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Шинник
90'
+3
Желтая карточка
И. Кухарчук
Вторая желтая
А. Иванов
90'
+3
Замена
В. Азаров
️️️️
М. Астафьев
90'
+2
Желтая карточка
А. Иванов
86'
82'
Желтая карточка
А. Малоян
82'
Замена
С. Белоусов
️️️️
И. Горбатенко
Замена
М. Маркосов
️️️️
Нивалдо
81'
77'
Замена
Л. Родионов
️️️️
Е. Стешин
Замена
А. Гладышев
️️️️
А. Дудолев
69'
Замена
А. Едунов
️️️️
А. Васильев
68'
60'
Замена
И. Кухарчук
️️️️
Э. Низамутдинов
Желтая карточка
Е. Чеботару
46'
46'
Замена
А. Щадин
️️️️
П. Деобальд
ГОЛ! 1:0!
А. Дудолев
Пас отдал
М. Астафьев
42'
22'
Желтая карточка
Е. Ятченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
22
Евгений Пузин
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
59
Андрей Иванов
ЛЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
17
Александр Васильев
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
18
Артем Дудолев
ПП
6
Нивалдо
ЦФ
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
14
Эдвард Кподо
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
21
Александр Зотов
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
23
Игорь Горбатенко
АП
10
Владимир Корытько
ПП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Cибирь
16
Евгений Малофеев
ВР
93
Вячеслав Шишкин
ЦЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
11
Алексей Едунов
ЦП
99
Владимир Азаров
ЦФ
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
2
Алли Ндри
ЛЗ
77
Леонид Родионов
ЦП
7
Сергей Белоусов
ЦП
92
Артем Щадин
АП
44
Илья Кухарчук
ПВ
3-2-4-1
22
Пузин
5
Головатенко
80
Климов
4
Выходил
59
Иванов
44
Самсонов
4
Астафьев
17
Васильев
37
Чеботару
18
Дудолев
6
Нивалдо
4-2-2-2
16
Яшин
97
Ятченко
76
Стешин
14
Кподо
33
Гапон
10
Корытько
21
Зотов
57
Деобальд
23
Горбатенко
0
Малоян
81
Низамутдинов
4
Астафьев
99
Азаров
99
Азаров
4
Астафьев
17
Васильев
11
Едунов
11
Едунов
17
Васильев
18
Дудолев
5
Гладышев
5
Гладышев
18
Дудолев
6
Нивалдо
9
Маркосов
9
Маркосов
6
Нивалдо
76
Стешин
77
Родионов
77
Родионов
76
Стешин
23
Горбатенко
7
Белоусов
7
Белоусов
23
Горбатенко
57
Деобальд
92
Щадин
92
Щадин
57
Деобальд
81
Низамутдинов
44
Кухарчук
44
Кухарчук
81
Низамутдинов
Остались в запасе
Cибирь
Шинник
93
Вячеслав Шишкин
ЦЗ
16
Евгений Малофеев
ВР
17
Денис Бухряков
ЦЗ
1
Александр Малышев
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
2
Алли Ндри
ЛЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
93
Вячеслав Шишкин
ЦЗ
16
Евгений Малофеев
ВР
17
Денис Бухряков
ЦЗ
Остались в запасе
1
Александр Малышев
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
2
Алли Ндри
ЛЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Cибирь - Шинник
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Герман Кравченко
(Псков)
Стадион:
РФЦ Заря
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