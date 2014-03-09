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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-Нальчик - СКА-Хабаровск
Спартак-Нальчик - СКА-Хабаровск: обзор матча 09 марта 2014
Спартак-Нальчик
09.03.2014, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 26 тур
2 : 1
Завершен
СКА-Хабаровск
31'
Д. Сирадзе
84'
Д. Зинович
45'
Д. Цораев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-Нальчик - СКА-Хабаровск
88'
Замена
В. Плетин
️️️️
Д. Цораев
Замена
Д. Галин
️️️️
Д. Сирадзе
85'
ГОЛ! 2:1!
Д. Зинович
84'
72'
Замена
А. Киселев
️️️️
Р. Славнов
Замена
А. Бажев
️️️️
А. Шаваев
66'
61'
Замена
В. Кармазиненко
️️️️
И. Машуков
Замена
А. Панюков
️️️️
Р. Болов
58'
Замена
Н. Чхапелия
️️️️
М. Султонов
56'
50'
Замена
Н. Жуниор
️️️️
Г. Гогуа
49'
Желтая карточка
Г. Гогуа
45'
ГОЛ! 1:1!
Д. Цораев
42'
Желтая карточка
М. Попов
Желтая карточка
А. Рябокобыленко
40'
ГОЛ! 1:0!
Д. Сирадзе
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
22
Николай Цыган
ВР
3
Сергей Костин
ЦЗ
88
Залим Макоев
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
38
Дмитрий Зинович
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
88
Руслан Болов
ЦФ
8
Давид Сирадзе
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
СКА-Хабаровск
16
Александр Агапов
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
85
Михаил Попов
ЛЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
7
Гогита Гогуа
ЛП
30
Максим Трусевич
ЦП
6
Давид Цораев
ПП
4
Роман Славнов
ПП
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Спартак-Нальчик
19
Алексей Степанов
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
24
Дмитрий Галин
ЦП
7
Ника Чхапелия
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
11
Андрей Панюков
ЦФ
9
Амир Бажев
ЦФ
СКА-Хабаровск
18
Антон Киселев
ВР
40
Антон Козорез
ВР
11
Кахабер Аладашвили
ЦЗ
19
Василий Плетин
ЦП
14
Сандро Цвейба
ЦП
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
11
Натан Жуниор
ЦФ
3-1-3-1-2
22
Цыган
3
Костин
88
Макоев
14
Джикия
5
Рябокобыленко
38
Зинович
8
Шаваев
88
Киреев
28
Султонов
8
Сирадзе
88
Болов
3-2-4-1
16
Агапов
10
Никифоров
3
Удалый
88
Наваловский
8
Дудиев
85
Попов
4
Славнов
6
Цораев
30
Трусевич
7
Гогуа
14
Машуков
8
Сирадзе
24
Галин
24
Галин
8
Сирадзе
28
Султонов
7
Чхапелия
7
Чхапелия
28
Султонов
88
Болов
11
Панюков
11
Панюков
88
Болов
8
Шаваев
9
Бажев
9
Бажев
8
Шаваев
4
Славнов
18
Киселев
18
Киселев
4
Славнов
6
Цораев
19
Плетин
19
Плетин
6
Цораев
14
Машуков
8
Кармазиненко
8
Кармазиненко
14
Машуков
7
Гогуа
11
Натан Жуниор
11
Натан Жуниор
7
Гогуа
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
СКА-Хабаровск
19
Алексей Степанов
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
4
Гуджа Рухаиа
ПП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
11
Кахабер Аладашвили
ЦЗ
40
Антон Козорез
ВР
14
Сандро Цвейба
ЦП
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Остались в запасе
19
Алексей Степанов
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
4
Гуджа Рухаиа
ПП
Остались в запасе
11
Кахабер Аладашвили
ЦЗ
40
Антон Козорез
ВР
14
Сандро Цвейба
ЦП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Статистика матча Спартак-Нальчик - СКА-Хабаровск
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Спартак
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