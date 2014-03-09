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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Балтика
Луч - Балтика: обзор матча 09 марта 2014
Луч
09.03.2014, воскресенье, 09:00
Россия. ФНЛ, 26 тур
1 : 1
Завершен
Балтика
47'
А. Романович
52'
Д. Стоцкий
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Балтика
90'
+1
Замена
В. Каленкович
️️️️
М. Скавыш
Желтая карточка
С. Бендзь
89'
Замена
А. Бураев
️️️️
Р. Корян
86'
Желтая карточка
Д. Клопков
85'
84'
Замена
А. Минченков
️️️️
Д. Стоцкий
Замена
Е. Гаврюк
️️️️
Ш. Асильдаров
80'
74'
Желтая карточка
М. Скавыш
Замена
В. Пономарев
️️️️
А. Аверьянов
71'
52'
ГОЛ! 1:1!
Д. Стоцкий
ГОЛ! 1:0!
А. Романович
47'
Замена
Д. Клопков
️️️️
В. Кренделев
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
56
Александр Довбня
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
23
Павел Могилевский
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
25
Дмитрий Семочко
ПЗ
11
Алексей Аверьянов
ЛП
35
Анатолий Романович
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
9
Руслан Корян
ЦФ
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
4
Михаил Рытов
ПЗ
17
Артурс Зюзинс
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Луч
55
Артем Штанько
ВР
77
Денис Селищев
ЦЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
14
Ринат Мавлетдинов
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
10
Евгений Гаврюк
ЦФ
90
Ацамаз Бураев
ЦФ
Балтика
95
Денис Вамбольт
ВР
2
Дмитрий Иванов
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
13
Илья Сетов
ЦП
22
Алексей Алексеев
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
10
Александр Минченков
ЦФ
3-2-3-2
56
Довбня
23
Могилевский
12
Пономаренко
26
Бендзь
2
Кренделев
25
Семочко
11
Аверьянов
35
Романович
10
Кацаев
9
Корян
9
Асильдаров
3-2-2-3
1
Колинько
4
Овсиенко
23
Васильев
81
Зимулька
4
Рытов
89
Стоцкий
17
Зюзинс
8
Чиркин
45
Вотинов
15
Скавыш
8
Сысуев
9
Асильдаров
10
Гаврюк
10
Гаврюк
9
Асильдаров
11
Аверьянов
19
Пономарев
19
Пономарев
11
Аверьянов
2
Кренделев
44
Клопков
44
Клопков
2
Кренделев
9
Корян
90
Бураев
90
Бураев
9
Корян
15
Скавыш
93
Каленкович
93
Каленкович
15
Скавыш
89
Стоцкий
10
Минченков
10
Минченков
89
Стоцкий
Остались в запасе
Луч
Балтика
77
Денис Селищев
ЦЗ
55
Артем Штанько
ВР
14
Ринат Мавлетдинов
ЦП
2
Дмитрий Иванов
ЦЗ
22
Алексей Алексеев
ЦФ
13
Илья Сетов
ЦП
95
Денис Вамбольт
ВР
17
Андрей Гацко
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Остались в запасе
77
Денис Селищев
ЦЗ
55
Артем Штанько
ВР
14
Ринат Мавлетдинов
ЦП
Остались в запасе
2
Дмитрий Иванов
ЦЗ
22
Алексей Алексеев
ЦФ
13
Илья Сетов
ЦП
95
Денис Вамбольт
ВР
17
Андрей Гацко
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Статистика матча Луч - Балтика
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Харламов
(Москва)
Стадион:
Динамо
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