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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Локомотив (мол) - Кр. Советов (мол)
Локомотив (мол) - Кр. Советов (мол): обзор матча 09 марта 2014
Локомотив (мол)
09.03.2014, воскресенье, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 20 тур
3 : 0
Завершен
Кр. Советов (мол)
16'
А. Чуканов
35'
А. Чуканов
59'
А. Ломакин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив (мол) - Кр. Советов (мол)
Замена
Н. Кипиани
️️️️
А. Корян
84'
Замена
В. Семёнов
️️️️
А. Ломакин
84'
Замена
Д. Анисимов
️️️️
А. Чуканов
78'
76'
Вторая желтая
М. Палиенко
76'
Замена
В. Пестрячев
️️️️
И. Максимов
72'
Желтая карточка
М. Палиенко
Замена
А. Соловьёв
️️️️
Т. Мустафин
72'
Замена
Д. Баринов
️️️️
А. Миранчук
67'
65'
Замена
А. Клягин
️️️️
С. Давыдов
Желтая карточка
Т. Мустафин
62'
ГОЛ! 3:0!
А. Ломакин
59'
46'
Замена
В. Кузьмичев
️️️️
А. Делькин
46'
Замена
М. Палиенко
️️️️
А. Бочаров
46'
Замена
О. Роганов
️️️️
С. Божин
Замена
Р. Жемалетдинов
️️️️
А. Турик
39'
ГОЛ! 2:0!
А. Чуканов
35'
ГОЛ! 1:0!
А. Чуканов
16'
12'
Желтая карточка
Р. Дарбинян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив (мол)
22
Мирослав Лобанцев
ВР
26
Темур Мустафин
ЦЗ
2
Михаил Мартынов
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
6
Сергей Макаров
ПЗ
25
Алексей Турик
ЛП
90
Александр Ломакин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
21
Антон Миранчук
АП
77
Аршак Корян
ПВ
Главный тренер
Денис Клюев
Кр. Советов (мол)
31
Алексей Федоров
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
47
Роберт Дарбинян
ЦЗ
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
2
Сероб Григорян
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
21
Антон Бочаров
ПЗ
87
Иван Максимов
ЛП
84
Роман Воробьев
ЦП
69
Сайпуттин Давыдов
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Локомотив (мол)
1
Юрий Костриков
ВР
73
Джамшед Рахмонов
ЦЗ
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
56
Александр Довбня
ЦЗ
7
Николай Кипиани
ЛВ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
75
Владислав Семёнов
ЦП
96
Денис Анисимов
АП
Кр. Советов (мол)
36
Илья Кечаев
ВР
3
Павел Васильев
ЦЗ
97
Даниил Мелихов
ЦП
33
Александр Клягин
ЦП
99
Магомед Убайдулаев
ЦП
88
Виктор Баев
ЦП
43
Олег Роганов
ЦП
61
Николай Кирица
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
41
Владимир Пестрячев
ЦФ
3-2-2-3
22
Лобанцев
26
Мустафин
2
Мартынов
50
Лысцов
2
Серасхов
6
Макаров
25
Турик
90
Ломакин
7
Чуканов
21
Миранчук
77
Корян
3-2-2-2
31
Федоров
88
Обивалин
2
Григорян
47
Божин
21
Бочаров
13
Почивалин
84
Воробьев
87
Максимов
90
Делькин
69
Давыдов
90
Ломакин
75
Семёнов
75
Семёнов
90
Ломакин
77
Корян
7
Кипиани
7
Кипиани
77
Корян
26
Мустафин
54
Соловьёв
54
Соловьёв
26
Мустафин
25
Турик
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
25
Турик
7
Чуканов
96
Анисимов
96
Анисимов
7
Чуканов
21
Миранчук
6
Баринов
6
Баринов
21
Миранчук
90
Делькин
97
Мелихов
97
Мелихов
90
Делькин
87
Максимов
41
Пестрячев
41
Пестрячев
87
Максимов
69
Давыдов
33
Клягин
33
Клягин
69
Давыдов
47
Божин
43
Роганов
43
Роганов
47
Божин
90
Делькин
28
Кузьмичев
28
Кузьмичев
90
Делькин
21
Бочаров
99
Палиенко
99
Палиенко
21
Бочаров
Остались в запасе
Локомотив (мол)
Кр. Советов (мол)
73
Джамшед Рахмонов
ЦЗ
1
Юрий Костриков
ВР
56
Александр Довбня
ЦЗ
Главный тренер
Денис Клюев
99
Магомед Убайдулаев
ЦП
88
Виктор Баев
ЦП
61
Николай Кирица
ЦП
3
Павел Васильев
ЦЗ
36
Илья Кечаев
ВР
Остались в запасе
73
Джамшед Рахмонов
ЦЗ
1
Юрий Костриков
ВР
56
Александр Довбня
ЦЗ
Остались в запасе
99
Магомед Убайдулаев
ЦП
88
Виктор Баев
ЦП
61
Николай Кирица
ЦП
3
Павел Васильев
ЦЗ
36
Илья Кечаев
ВР
Главный тренер
Денис Клюев
Статистика матча Локомотив (мол) - Кр. Советов (мол)
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Локомотив-Перово
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