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Расписание матчей
Англия. Кубок
Манчестер Сити - Уиган Атлетик
Манчестер Сити - Уиган Атлетик: обзор матча 09 марта 2014
Манчестер Сити
09.03.2014, воскресенье, 20:05
Англия. Кубок, 1/4 финала
1 : 2
Завершен
Уиган Атлетик
68'
С. Насри
26'
Ж. Гомес (П)
48'
Д. Перч
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Манчестер Сити - Уиган Атлетик
90'
+2
Желтая карточка
Р. Эспиноза
Желтая карточка
Э. Джеко
85'
83'
Желтая карточка
С. Карсон
Желтая карточка
Д. Милнер
75'
69'
Желтая карточка
Л. Барнетт
ГОЛ! 1:2!
С. Насри
68'
67'
Замена
Р. Эспиноза
️️️️
Д. МакИкран
58'
Замена
Д. МакКлин
️️️️
К. МакМанаман
Замена
Д. Милнер
️️️️
А. Негредо
54'
Замена
Д. Сильва
️️️️
Я. Туре
54'
Замена
Э. Джеко
️️️️
Х. Навас
53'
Желтая карточка
Я. Туре
49'
48'
ГОЛ! 0:2!
Д. Перч
Пас отдал
Д. МакАртур
46'
Замена
Л. Барнетт
️️️️
К. Маккэн
Желтая карточка
С. Насри
33'
26'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ж. Гомес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
42
Яя Туре
(К)
ЦП
6
Хави Гарсия
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Уиган Атлетик
33
Скотт Карсон
ВР
3
Стефен Крэйни
ЛЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
17
Эммерсон Бойс
(К)
ЦЗ
24
Джеймс Перч
ПЗ
11
Джеймс МакАртур
ЛВ
26
Крис Маккэн
ОП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
16
Жорди Гомес
ПП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
2
Маркус Хольгерссон
ЦЗ
4
Томас Рогне
ЦЗ
25
Леон Барнетт
ЦЗ
15
Роджер Эспиноза
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
28
Никки Мэйнард
ЦФ
3-2-3-2
25
Пантилимон
16
Навас
15
Лескотт
2
Демичелис
3
Клиши
4
Ричардс
14
Насри
6
Хави Гарсия
42
Туре
10
Агуэро
21
Негредо
4-1-2-2-1
33
Карсон
24
Перч
4
Рамис
17
Бойс
3
Крэйни
26
Маккэн
16
Гомес
16
МакИкран
20
МакМанаман
11
МакАртур
32
Фортуне
21
Негредо
20
Милнер
20
Милнер
21
Негредо
42
Туре
21
Сильва
21
Сильва
42
Туре
16
Навас
10
Джеко
10
Джеко
16
Навас
26
Маккэн
25
Барнетт
25
Барнетт
26
Маккэн
16
МакИкран
15
Эспиноза
15
Эспиноза
16
МакИкран
20
МакМанаман
16
МакКлин
16
МакКлин
20
МакМанаман
Остались в запасе
Манчестер Сити
Уиган Атлетик
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
2
Маркус Хольгерссон
ЦЗ
26
Али Аль-Хабси
ВР
4
Томас Рогне
ЦЗ
28
Никки Мэйнард
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
Остались в запасе
2
Маркус Хольгерссон
ЦЗ
26
Али Аль-Хабси
ВР
4
Томас Рогне
ЦЗ
28
Никки Мэйнард
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Уве Реслер
Статистика матча Манчестер Сити - Уиган Атлетик
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
- : -
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 20:00 (прямая)
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