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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - ЦСКА
Динамо - ЦСКА: обзор матча 09 марта 2014
Динамо
09.03.2014, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
4 : 2
Завершен
ЦСКА
48'
К. Кураньи
58'
К. Самба
62'
Ю. Жирков
68'
Ю. Жирков
11'
С. Думбия
42'
С. Думбия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - ЦСКА
Желтая карточка
И. Денисов
90'
+3
Замена
А. Юсупов
️️️️
К. Кураньи
86'
Желтая карточка
К. Кураньи
83'
Желтая карточка
В. Габулов
81'
74'
Замена
Д. Ефремов
️️️️
З. Тошич
71'
Замена
Витиньо
️️️️
П. Вернблум
ГОЛ! 4:2!
Ю. Жирков
68'
ГОЛ! 3:2!
Ю. Жирков
62'
Замена
Л. Фернандес
️️️️
К. Самба
60'
Травма
К. Самба
59'
ГОЛ! 2:2!
К. Самба
Пас отдал
М. Ломич
58'
54'
Желтая карточка
А. Муса
ГОЛ! 1:2!
К. Кураньи
Пас отдал
Ю. Жирков
48'
42'
ГОЛ! 0:2!
С. Думбия
Пас отдал
А. Дзагоев
Замена
Л. Уилкшир
️️️️
А. Козлов
28'
Травма
А. Козлов
27'
11'
ГОЛ! 0:1!
С. Думбия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
13
Владимир Гранат
(К)
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
27
Игорь Денисов
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
10
Балаж Джуджак
ПП
9
Александр Кокорин
ЦФ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
20
Расмус Эльм
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
18
Зоран Тошич
ПВ
7
Ахмед Муса
ПВ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
21
Роман Березовский
ВР
6
Франку Дуглас
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
4
Артур Юсупов
ЦП
5
Георге Флореску
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
31
Павел Соломатин
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
11
Витиньо
ЛВ
25
Элвир Рахимич
ОП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
10
Константин Базелюк
ЦФ
4-4-2
30
Габулов
32
Ломич
13
Гранат
4
Самба
34
Козлов
18
Жирков
27
Денисов
16
Нобоа
10
Джуджак
22
Кураньи
9
Кокорин
4-2-1-2-1
35
Акинфеев
6
Фернандес
24
Березуцкий
4
Игнашевич
42
Щенников
19
Вернблум
20
Эльм
66
Дзагоев
7
Муса
18
Тошич
22
Думбия
4
Самба
6
Фернандес
6
Фернандес
4
Самба
34
Козлов
26
Уилкшир
26
Уилкшир
34
Козлов
22
Кураньи
4
Юсупов
4
Юсупов
22
Кураньи
19
Вернблум
11
Витиньо
11
Витиньо
19
Вернблум
18
Тошич
22
Ефремов
22
Ефремов
18
Тошич
Остались в запасе
Динамо
ЦСКА
1
Антон Шунин
ВР
21
Роман Березовский
ВР
6
Франку Дуглас
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
5
Георге Флореску
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
31
Павел Соломатин
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
25
Элвир Рахимич
ОП
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
1
Антон Шунин
ВР
21
Роман Березовский
ВР
6
Франку Дуглас
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
5
Георге Флореску
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
31
Павел Соломатин
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
25
Элвир Рахимич
ОП
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Динамо - ЦСКА
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"НТВ" 13:20 (прямая)
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