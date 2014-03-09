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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - Рубин
Анжи - Рубин: обзор матча 09 марта 2014
Анжи
09.03.2014, воскресенье, 16:00
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
1 : 0
Завершен
Рубин
83'
А. Бухаров
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Рубин
88'
Желтая карточка
Э. Набиуллин
84'
Замена
Г. Нуров
️️️️
Д. Торбинский
ГОЛ! 1:0!
А. Бухаров
83'
Замена
Д. Билялетдинов
️️️️
А. Алиев
76'
Замена
С. Сердеров
️️️️
Ф. Смолов
72'
68'
Желтая карточка
К. Муллин
Замена
В. Быстров
️️️️
Р. Тагирбеков
61'
Желтая карточка
А. Бухаров
50'
Желтая карточка
А. Алиев
48'
46'
Замена
К. Муллин
️️️️
Р. Камболов
40'
Желтая карточка
Р. Камболов
Желтая карточка
А. Епуряну
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
41
Михаил Кержаков
ВР
88
Гиа Григалава
ЛЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
88
Александр Алиев
ЦП
19
Карлен Мкртчян
ЦП
10
Одил Ахмедов
ПП
90
Федор Смолов
ЦФ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
88
Руслан Камболов
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
26
Роман Еременко
АП
61
Гекдениз Карадениз
ПП
32
Марко Девич
ЦФ
Главный тренер
Владимир Маминов
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
4
Эвертон
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
19
Владимир Соболев
ЛП
34
Владимир Быстров
ПП
18
Никита Бурмистров
ПВ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Рубин
1
Юрий Нестеренко
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
89
Александр Прудников
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
18
Артурс Карашаускс
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
3-2-3-2
41
Кержаков
24
Епуряну
13
Тагирбеков
3
Гаджибеков
88
Григалава
38
Ещенко
88
Алиев
19
Мкртчян
10
Ахмедов
11
Бухаров
90
Смолов
4-4-1-1
1
Рыжиков
23
Кузьмин
90
Бурлак
44
Навас
3
Набиуллин
61
Карадениз
88
Камболов
28
Могилевец
6
Торбинский
26
Еременко
32
Девич
88
Алиев
14
Билялетдинов
14
Билялетдинов
88
Алиев
13
Тагирбеков
34
Быстров
34
Быстров
13
Тагирбеков
90
Смолов
28
Сердеров
28
Сердеров
90
Смолов
6
Торбинский
94
Нуров
94
Нуров
6
Торбинский
88
Камболов
9
Муллин
9
Муллин
88
Камболов
Остались в запасе
Анжи
Рубин
1
Евгений Помазан
ВР
4
Эвертон
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
18
Никита Бурмистров
ПВ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
1
Юрий Нестеренко
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
89
Александр Прудников
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
18
Артурс Карашаускс
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Маминов
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
4
Эвертон
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
18
Никита Бурмистров
ПВ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Остались в запасе
1
Юрий Нестеренко
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
89
Александр Прудников
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
18
Артурс Карашаускс
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Маминов
Статистика матча Анжи - Рубин
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 15:45 (прямая)
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