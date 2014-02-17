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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
ЦСКА - Фехервар
ЦСКА - Фехервар: обзор матча 17 февраля 2014
ЦСКА
17.02.2014, понедельник, 17:00
Товарищеские матчи
2 : 1
Завершен
Фехервар
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча ЦСКА - Фехервар
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Фехервар
0 : 3
24.05.2025
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Ференцварош
3 : 0
18.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Дьер
1 : 0
09.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
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0 : 2
04.05.2025
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
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3 : 1
26.04.2025
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Информация о матче
Стадион:
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