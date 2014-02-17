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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Торино
Верона - Торино: обзор матча 17 февраля 2014
Верона
17.02.2014, понедельник, 23:45
Италия. Серия А, 24 тур
1 : 3
Завершен
Торино
36'
Л. Тони (П)
49'
Ч. Иммобиле
53'
А. Черчи
61'
О. Эль-Каддури
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Торино
90'
Замена
М. Ларрондо
️️️️
Ч. Иммобиле
85'
Замена
А. Фарнеруд
️️️️
О. Эль-Каддури
Замена
Д. Сала
️️️️
Х. Итурбе
79'
79'
Замена
Р. Меджиорини
️️️️
А. Черчи
Замена
Маркиньо
️️️️
Э. Халлфредссон
79'
Замена
Р. Мартиньо
️️️️
Ф. Каччиаторе
66'
61'
ГОЛ! 1:3!
О. Эль-Каддури
Пас отдал
А. Черчи
53'
ГОЛ! 1:2!
А. Черчи
Пас отдал
О. Эль-Каддури
49'
ГОЛ! 1:1!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
О. Эль-Каддури
45'
+1
Желтая карточка
Ч. Бово
Желтая карточка
Э. Халлфредссон
45'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Тони
36'
31'
Желтая карточка
Д. Вивес
29'
Желтая карточка
О. Эль-Каддури
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
77
Рафаэль
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
21
Хуанито
ЛВ
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
49
Ромуло
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
18
Лука Тони
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Верона
12
Николас
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
20
Иван Пильюд
ПЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
5
Массимо Донати
ЦП
77
Маркиньо
ЦП
14
Эсекьель Чирильяно
ЦП
21
Даниэле Качья
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
7
Михал Рабушич
ЦФ
Торино
23
Лис Гомис
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
23
Марко Вешович
ЦЗ
9
Александер Фарнеруд
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
9
Марсело Ларрондо
АП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
4-3-2-1
77
Рафаэль
33
Агостини
25
Маркес Пинто
18
Морас
29
Каччиаторе
20
Халлфредссон
49
Ромуло
33
Донадель
21
Хуанито
11
Итурбе
18
Тони
3-2-3-2
93
Паделли
24
Моретти
83
Бово
15
Глик
36
Дармиан
32
Масиелло
7
Эль-Каддури
27
Куртич
5
Вивес
7
Черчи
9
Иммобиле
11
Итурбе
7
Сала
7
Сала
11
Итурбе
29
Каччиаторе
29
Мартиньо
29
Мартиньо
29
Каччиаторе
20
Халлфредссон
77
Маркиньо
77
Маркиньо
20
Халлфредссон
7
Эль-Каддури
9
Фарнеруд
9
Фарнеруд
7
Эль-Каддури
9
Иммобиле
9
Ларрондо
9
Ларрондо
9
Иммобиле
7
Черчи
69
Меджиорини
69
Меджиорини
7
Черчи
Остались в запасе
Верона
Торино
12
Николас
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
20
Иван Пильюд
ПЗ
5
Массимо Донати
ЦП
14
Эсекьель Чирильяно
ЦП
21
Даниэле Качья
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
7
Михал Рабушич
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
23
Лис Гомис
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
23
Марко Вешович
ЦЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
12
Николас
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
20
Иван Пильюд
ПЗ
5
Массимо Донати
ЦП
14
Эсекьель Чирильяно
ЦП
21
Даниэле Качья
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
7
Михал Рабушич
ЦФ
Остались в запасе
23
Лис Гомис
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
23
Марко Вешович
ЦЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Верона - Торино
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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