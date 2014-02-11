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Вест Хэм - Норвич Сити
Вест Хэм - Норвич Сити: обзор матча 11 февраля 2014
Вест Хэм
11.02.2014, вторник, 23:45
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
2 : 0
Завершен
Норвич Сити
84'
М. Диаме
90+4'
М. Джарвис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Норвич Сити
ГОЛ! 2:0!
М. Джарвис
Пас отдал
М. Нобл
90'
+4
90'
Желтая карточка
Э. Пилкингтон
Желтая карточка
А. Ночерино
90'
86'
Замена
Р. ван Вольфсвинкел
️️️️
А. Теттей
ГОЛ! 1:0!
М. Диаме
84'
81'
Замена
Э. Пилкингтон
️️️️
Н. Редмонд
Замена
А. Ночерино
️️️️
М. Тэйлор
77'
76'
Замена
Й. Элмандер
️️️️
Г. Хупер
Замена
М. Диаме
️️️️
М. Джарвис
61'
60'
Желтая карточка
Б. Джонсон
Замена
М. Боррьелло
️️️️
К. Коул
46'
43'
Желтая карточка
М. Ольссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Джордж МакКартни
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
4
Кевин Нолан
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
24
Карлтон Коул
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
88
Гари Хупер
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
23
Уинстон Рид
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
23
Антонио Ночерино
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
10
Джек Коллисон
ПП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Норвич Сити
31
Марк Банн
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
11
Йохан Элмандер
ЦФ
4-5-1
13
Адриан
3
МакКартни
5
Томкинс
39
Коллинс
55
Демель
31
Тэйлор
19
Даунинг
4
Нолан
16
Нобл
16
Джарвис
24
Коул
4-1-4-1
26
Радди
16
Мартин
4
Бассонг
2
Йобо
13
Ольссон
8
Фер
23
Снодграсс
27
Редмонд
6
Теттей
4
Джонсон
88
Хупер
31
Тэйлор
23
Ночерино
23
Ночерино
31
Тэйлор
16
Джарвис
17
Диаме
17
Диаме
16
Джарвис
24
Коул
22
Боррьелло
22
Боррьелло
24
Коул
27
Редмонд
13
Пилкингтон
13
Пилкингтон
27
Редмонд
6
Теттей
9
ван Вольфсвинкел
9
ван Вольфсвинкел
6
Теттей
88
Хупер
11
Элмандер
11
Элмандер
88
Хупер
Остались в запасе
Вест Хэм
Норвич Сити
22
Юсси Яскилайнен
ВР
23
Уинстон Рид
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
10
Джек Коллисон
ПП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
31
Марк Банн
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
22
Юсси Яскилайнен
ВР
23
Уинстон Рид
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
10
Джек Коллисон
ПП
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Вест Хэм - Норвич Сити
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Аптон Парк
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