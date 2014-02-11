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Халл Сити - Саутгемптон
Халл Сити - Саутгемптон: обзор матча 11 февраля 2014
Халл Сити
11.02.2014, вторник, 23:45
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
0 : 1
Завершен
Саутгемптон
69'
Ж. Фонте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Саутгемптон
90'
Замена
В. Ваньяма
️️️️
С. Дэвис
88'
Замена
Н. Клайн
️️️️
А. Лаллана
82'
Желтая карточка
М. Шнейдерлен
77'
Замена
Жули
️️️️
Р. Ламберт
Замена
Р. Брэди
️️️️
М. Фигероа
76'
Замена
С. Алуко
️️️️
Ш. Лонг
75'
69'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Фонте
50'
Желтая карточка
Ж. Фонте
45'
+2
Желтая карточка
Л. Шоу
Замена
Д. Бойд
️️️️
П. МакШейн
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
22
Стефен Харпер
ВР
5
Пол МакШейн
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
18
Никица Елавич
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Саутгемптон
1
Артур Боруц
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
10
Стивен Дэвис
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
17
Рики Ламберт
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
11
Робби Брэди
ЛП
23
Стивен Куинн
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
10
Роберт Корен
ЦП
21
Джордж Бойд
ЦФ
20
Янник Сагбо
ЦФ
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
21
Жули
ЛП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
23
Ллойд Исгров
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
3-3-2-2
22
Харпер
3
Фигероа
33
Дэйвис
4
Брюс
5
МакШейн
8
Ливермор
27
Эль-Мохамади
23
Хаддлстоун
7
Мейлер
18
Елавич
7
Лонг
4-1-2-1-2
1
Боруц
4
Йошида
6
Фонте
12
Чамберс
23
Шоу
14
Шнейдерлен
10
Дэвис
4
Корк
10
Лаллана
16
Родригес
17
Ламберт
3
Фигероа
11
Брэди
11
Брэди
3
Фигероа
7
Лонг
14
Алуко
14
Алуко
7
Лонг
5
МакШейн
21
Бойд
21
Бойд
5
МакШейн
10
Лаллана
17
Клайн
17
Клайн
10
Лаллана
17
Ламберт
21
Жули
21
Жули
17
Ламберт
10
Дэвис
2
Ваньяма
2
Ваньяма
10
Дэвис
Остались в запасе
Халл Сити
Саутгемптон
17
Элдин Якупович
ВР
23
Стивен Куинн
ЦП
10
Роберт Корен
ЦП
20
Янник Сагбо
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
1
Келвин Дэвис
ВР
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
23
Ллойд Исгров
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
23
Стивен Куинн
ЦП
10
Роберт Корен
ЦП
20
Янник Сагбо
ЦФ
Остались в запасе
1
Келвин Дэвис
ВР
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
23
Ллойд Исгров
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Халл Сити - Саутгемптон
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
МКМ Стэдиум
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