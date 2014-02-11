Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вест Бромвич - Челси
Вест Бромвич - Челси: обзор матча 11 февраля 2014
Вест Бромвич
11.02.2014, вторник, 23:59
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
1 : 1
Завершен
Челси
86'
В. Аничебе
45+2'
Б. Иванович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Челси
88'
Замена
М. Салах
️️️️
Рамирес
Желтая карточка
В. Аничебе
87'
87'
Желтая карточка
Н. Матич
ГОЛ! 1:1!
В. Аничебе
Пас отдал
С. Бераино
86'
80'
Желтая карточка
Д. Луис
79'
Замена
Д. Оби Микел
️️️️
Оскар
Замена
М. Выдра
️️️️
Тьеви
77'
76'
Желтая карточка
Б. Иванович
Замена
В. Аничебе
️️️️
М. Амалфитано
72'
69'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
С. Это'О
67'
Желтая карточка
Виллиан
Замена
Ю. Мулумбу
️️️️
К. Якоб
63'
Травма
К. Якоб
62'
Желтая карточка
К. Якоб
50'
45'
+2
ГОЛ! 0:1!
Б. Иванович
Пас отдал
Д. Луис
Желтая карточка
М. Амалфитано
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
24
Лиам Риджуэлл
ЛЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
7
Джеймс Моррисон
ОП
22
Клаудио Якоб
ОП
11
Крис Брант
ЦП
23
Тьеви
ПВ
31
Морган Амалфитано
ПВ
38
Саидо Бераино
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Челси
1
Петр Чех
(К)
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
7
Рамирес
ОП
18
Неманья Матич
ОП
8
Оскар
ЦП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
14
Диего Лугано
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
20
Золтан Гера
АП
11
Матей Выдра
ЦФ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Челси
32
Марк Шварцер
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
4-2-1-2-1
12
Фостер
24
Риджуэлл
36
Маколи
15
Доусон
18
Рид
7
Моррисон
22
Якоб
11
Брант
23
Тьеви
31
Амалфитано
38
Бераино
4-2-1-2-1
1
Чех
3
Аспиликуэта
4
Луис
24
Кэхилл
20
Иванович
7
Рамирес
18
Матич
8
Оскар
10
Виллиан
10
Азар
9
Это'О
22
Якоб
21
Мулумбу
21
Мулумбу
22
Якоб
23
Тьеви
11
Выдра
11
Выдра
23
Тьеви
31
Амалфитано
28
Аничебе
28
Аничебе
31
Амалфитано
8
Оскар
12
Оби Микел
12
Оби Микел
8
Оскар
7
Рамирес
10
Салах
10
Салах
7
Рамирес
9
Это'О
9
Торрес
9
Торрес
9
Это'О
Остались в запасе
Вест Бромвич
Челси
13
Боаз Майхилл
ВР
14
Диего Лугано
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
20
Золтан Гера
АП
Главный тренер
Пепе Мель
32
Марк Шварцер
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
14
Диего Лугано
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
20
Золтан Гера
АП
Остались в запасе
32
Марк Шварцер
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
Главный тренер
Пепе Мель
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Вест Бромвич - Челси
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Хоуторнс
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 23:55 (прямая)
Новости команд
Все
Вест Бромвич
Челси
Вратарь «Челси» попал в аварию на Ferrari
11 ноября
2
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Спартаковец Маркиньос рассказал, как едва не перешел в «Челси»
8 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
Кудряшов мог перейти в английский клуб после ЧМ-2018: «Это было моей мечтой»
30 марта
«Тоттенхэм» установил еврокубковый рекорд
2025.03.14 16:29
Вратарь «Челси» попал в аварию на Ferrari
11 ноября
2
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Спартаковец Маркиньос рассказал, как едва не перешел в «Челси»
8 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+