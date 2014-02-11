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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Кардифф - Астон Вилла
Кардифф - Астон Вилла: обзор матча 11 февраля 2014
Кардифф
11.02.2014, вторник, 23:45
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
0 : 0
Завершен
Астон Вилла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Астон Вилла
70'
Замена
А. Вайманн
️️️️
Д. Беннетт
Замена
М. Меллер Дели
️️️️
В. Заа
61'
Замена
М. Эйкрем
️️️️
Д. Матч
32'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
1
Дэвид Маршалл
ВР
28
Деклан Джон
ЦЗ
6
Бен Тернер
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
17
Гари Медель
ОП
12
Крэйг Нун
ЦП
77
Джордон Матч
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
18
Фабиан Делф
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Кардифф
1
Джо Льюис
ВР
16
Кала
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
17
Матс Меллер Дели
ЛП
21
Дон Коуви
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
5
Якуба Силла
ЦП
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
9
Никлас Хелениус
ЦФ
27
Грант Холт
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Маршалл
28
Джон
28
Теофил-Катерин
29
Колкер
6
Тернер
17
Медель
12
Нун
77
Матч
10
Заа
9
Джонс
22
Кэмпбелл
4-1-3-2
1
Гьюзан
17
Бэйкер
12
Влаар
12
Беннетт
5
Бертранд
8
Вествуд
11
Олбрайтон
10
Бакуна
18
Делф
20
Бентеке
11
Агбонлахор
10
Заа
17
Дели
17
Дели
10
Заа
77
Матч
23
Эйкрем
23
Эйкрем
77
Матч
12
Беннетт
18
Вайманн
18
Вайманн
12
Беннетт
Остались в запасе
Кардифф
Астон Вилла
1
Джо Льюис
ВР
16
Кала
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
21
Дон Коуви
ЦП
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
31
Джед Стир
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
5
Якуба Силла
ЦП
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
9
Никлас Хелениус
ЦФ
27
Грант Холт
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Остались в запасе
1
Джо Льюис
ВР
16
Кала
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
21
Дон Коуви
ЦП
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
5
Якуба Силла
ЦП
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
9
Никлас Хелениус
ЦФ
27
Грант Холт
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Пол Ламберт
Статистика матча Кардифф - Астон Вилла
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Кардифф Сити
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