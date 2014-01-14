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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Реал Сосьедад
Вильярреал - Реал Сосьедад: обзор матча 14 января 2014
Вильярреал
14.01.2014, вторник, 01:00
Испания. Примера, 19 тур
5 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
17'
Д. Дос Сантос
27'
И. Уче
33'
Д. Дос Сантос
54'
И. Уче
58'
М. Гомес
60'
И. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Реал Сосьедад
76'
Желтая карточка
К. Мартинес
Замена
Т. Пина
️️️️
Бруно
74'
Замена
Ж. Пербе
️️️️
Д. Дос Сантос
74'
72'
Желтая карточка
Д. Зурутуса
72'
Желтая карточка
Х. Рос
Замена
М. Науэль
️️️️
М. Гомес
66'
60'
ГОЛ! 5:1!
И. Мартинес
58'
Замена
Х. Рос
️️️️
М. Бергара
ГОЛ! 5:0!
М. Гомес
Пас отдал
Х. Коста
58'
ГОЛ! 4:0!
И. Уче
Пас отдал
Д. Дос Сантос
54'
46'
Замена
Д. Зурутуса
️️️️
А. Гризманн
46'
Замена
М. Гонсалес
️️️️
Р. Пардо
ГОЛ! 3:0!
Д. Дос Сантос
33'
ГОЛ! 2:0!
И. Уче
27'
Желтая карточка
Бруно
20'
ГОЛ! 1:0!
Д. Дос Сантос
Пас отдал
М. Гаспар
17'
Желтая карточка
Х. Коста
7'
2'
Желтая карточка
Х. Анхель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
21
Бруно
ЦП
20
Хавьер Акино
ПП
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
14
Икечукву Уче
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
17
Томас Пина
ЦП
9
Хонатан Перейра
ЦФ
24
Жереми Пербе
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
10
Хави Рос
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
4-3-1-2
1
Асенхо
24
Коста
37
Мусаккио
5
Дорадо
2
Гаспар
14
Тригерос
21
Бруно
20
Акино
16
Гомес
14
Уче
10
Дос Сантос
4-3-3
1
Браво
15
Ансотеги
26
Мартинес
19
Мартинес
3
Анхель
14
Пардо
5
Бергара
10
Прието
9
Агиррече
7
Гризманн
10
Вела
21
Бруно
17
Пина
17
Пина
21
Бруно
16
Гомес
77
Науэль
77
Науэль
16
Гомес
10
Дос Сантос
24
Пербе
24
Пербе
10
Дос Сантос
14
Пардо
3
Гонсалес
3
Гонсалес
14
Пардо
5
Бергара
10
Рос
10
Рос
5
Бергара
7
Гризманн
17
Зурутуса
17
Зурутуса
7
Гризманн
Остались в запасе
Вильярреал
Реал Сосьедад
12
Хуан Карлос
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
9
Хонатан Перейра
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
13
Эно Зубикараи
ВР
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
12
Хуан Карлос
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
9
Хонатан Перейра
ЦФ
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Вильярреал - Реал Сосьедад
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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