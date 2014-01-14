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Расписание матчей
Англия. Кубок
Чарльтон - Оксфорд
Чарльтон - Оксфорд: обзор матча 14 января 2014
Чарльтон
14.01.2014, вторник, 23:45
Англия. Кубок, 3 раунд
2 : 2
Завершен
Оксфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Чарльтон - Оксфорд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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