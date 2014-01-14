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Расписание матчей
Англия. Кубок
Борнмут - Бертон Альбион
Борнмут - Бертон Альбион: обзор матча 14 января 2014
Борнмут
14.01.2014, вторник, 23:45
Англия. Кубок, 3 раунд
4 : 1
Завершен
Бертон Альбион
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Борнмут - Бертон Альбион
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0
0
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0
0
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Бертон Альбион
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