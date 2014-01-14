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Бордо - ПСЖ: обзор матча 14 января 2014

Бордо
14.01.2014, вторник, 23:59
Франция. Кубок Лиги, 1/4 финала
1 : 3
Завершен
ПСЖ
Матч Статистика Личные встречи
Статистика матча Бордо - ПСЖ
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
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20.10.2026
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Информация о матче
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