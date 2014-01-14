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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Базель - Айнтрахт
Базель - Айнтрахт: обзор матча 14 января 2014
Базель
14.01.2014, вторник, 19:00
Товарищеские матчи
0 : 1
Завершен
Айнтрахт
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Базель - Айнтрахт
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
0 : 0
06.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Айнтрахт
1 : 0
09.10.2026
Хольштайн
Информация о матче
Стадион:
Сент Якоб-Парк
Новости команд
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Базель
Айнтрахт
Российский экс-спартаковец забил 1-й гол за молодежку «Базеля»
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11 сентября
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4 мая
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20 октября
Российский защитник отдал первый голевой пас в молодежке «Базеля», Ибрагимов забил в АПЛ-2
29 сентября
Бывший главный тренер «Динамо» возглавил «Базель»
25 сентября
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
11 сентября
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Новым чемпионом Швейцарии стал клуб, у которого раньше не было титулов
4 мая
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«Локомотив» ведет переговоры об аренде игрока в клуб второй Бундеслиги
27 января
Защитник «Локомотива» пройдет просмотр в клубе второй Бундеслиги
8 января
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«Герта» Шварца и Эджуке вылетела в 1/32 финала Кубка Германии от команды из второй Бундеслиги
2022.08.01 01:15
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2022.03.18 11:49
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Кубок Германии. «Боруссия» Д переиграла на выезде «Айнтархт» из Брауншвейга
2020.12.22 23:57
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