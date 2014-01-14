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Расписание матчей
Англия. Кубок
Бирмингем Сити - Бристоль Роверс
Бирмингем Сити - Бристоль Роверс: обзор матча 14 января 2014
Бирмингем Сити
14.01.2014, вторник, 23:45
Англия. Кубок, 3 раунд
3 : 0
Завершен
Бристоль Роверс
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бирмингем Сити - Бристоль Роверс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
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07.11.2026
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3 : 0
03.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 13 тур
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1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
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Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
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Англия. Вторая лига, 16 тур
Челтенхэм
- : -
21.11.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 15 тур
Бристоль Роверс
0 : 2
14.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
20.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 11 тур
Шрусбери Таун
1 : 0
17.10.2026
Бристоль Роверс
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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