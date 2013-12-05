Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - Урал (мол)
Зенит (мол) - Урал (мол): обзор матча 05 декабря 2013
Зенит (мол)
05.12.2013, четверг, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 19 тур
6 : 1
Завершен
Урал (мол)
24'
Е. Марков
35'
Е. Марков
48'
Д. Ящук (П)
55'
А. Евсеев
61'
П. Могилевец
63'
А. Евсеев
16'
А. Омарбеков (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - Урал (мол)
Замена
К. Троянов
️️️️
П. Могилевец
83'
Замена
В. Ефимов
️️️️
Д. Ящук
81'
77'
Замена
Э. Валиахметов
️️️️
М. Филиппов
Замена
А. Яковлев
️️️️
И. Зуев
74'
Замена
П. Осипов
️️️️
Д. Ходаковский
70'
Замена
П. Долгов
️️️️
А. Евсеев
63'
Замена
А. Симонян
️️️️
Е. Марков
63'
ГОЛ! 6:1!
А. Евсеев
63'
ГОЛ! 5:1!
П. Могилевец
61'
Замена
П. Назимов
️️️️
Р. Шейдаев
60'
58'
Вторая желтая
Э. Гулиев
ГОЛ! 4:1!
А. Евсеев
55'
Желтая карточка
Р. Шейдаев
51'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Д. Ящук
48'
ГОЛ! 2:1!
Е. Марков
35'
34'
Вторая желтая
Р. Киреев
29'
Желтая карточка
Р. Киреев
ГОЛ! 1:1!
Е. Марков
24'
23'
Желтая карточка
Э. Гулиев
16'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Омарбеков
14'
Замена
Р. Киреев
️️️️
Р. Набиуллин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
78
Александр Васютин
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
75
Степан Ребенко
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
91
Данила Ящук
ЦП
97
Дмитрий Ходаковский
ЦП
42
Данила Давиденко
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Урал (мол)
44
Иван Клюев
ВР
83
Роман Набиуллин
ЦЗ
38
Арсен Омарбеков
ЦЗ
59
Павел Паршин
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
42
Михаил Филиппов
ЦП
94
Александр Кашкаров
ЦП
10
Никита Иванов
ЦП
19
Ильмир Шамов
ЦП
0
Александр Соболев
ЦФ
71
Эльбейи Гулиев
ЦФ
Главный тренер
Олег Пичугин
Зенит (мол)
88
Максим Рудаков
ВР
14
Эльвин Бадалов
ЛЗ
56
Андрей Яковлев
ЦЗ
11
Антон Соловьёв
ЛВ
13
Илья Кубышкин
ОП
79
Константин Троянов
ОП
73
Павел Осипов
ЦП
22
Овидиус Вербицкас
ЦП
10
Артем Симонян
АП
98
Владислав Ефимов
ЦФ
43
Павел Назимов
ЦФ
91
Павел Долгов
ЦФ
Урал (мол)
99
Дмитрий Арапов
ВР
72
Ратмир Киреев
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
62
Резо Гавтадзе
ЦП
55
Евгений Шумихин
ЦП
81
Никита Дурандин
ЦФ
3-5-2
78
Васютин
5
Ходжаниязов
58
Зуев
75
Ребенко
97
Ходаковский
42
Давиденко
94
Евсеев
28
Могилевец
91
Ящук
20
Марков
7
Шейдаев
4-4-2
44
Клюев
38
Омарбеков
59
Паршин
93
Герасимов
83
Набиуллин
94
Кашкаров
10
Иванов
19
Шамов
42
Филиппов
71
Гулиев
0
Соболев
28
Могилевец
79
Троянов
79
Троянов
28
Могилевец
58
Зуев
56
Яковлев
56
Яковлев
58
Зуев
97
Ходаковский
73
Осипов
73
Осипов
97
Ходаковский
91
Ящук
98
Ефимов
98
Ефимов
91
Ящук
20
Марков
10
Симонян
10
Симонян
20
Марков
7
Шейдаев
43
Назимов
43
Назимов
7
Шейдаев
94
Евсеев
91
Долгов
91
Долгов
94
Евсеев
83
Набиуллин
72
Киреев
72
Киреев
83
Набиуллин
42
Филиппов
17
Валиахметов
17
Валиахметов
42
Филиппов
Остались в запасе
Зенит (мол)
Урал (мол)
13
Илья Кубышкин
ОП
11
Антон Соловьёв
ЛВ
14
Эльвин Бадалов
ЛЗ
88
Максим Рудаков
ВР
22
Овидиус Вербицкас
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Черышев
62
Резо Гавтадзе
ЦП
81
Никита Дурандин
ЦФ
55
Евгений Шумихин
ЦП
99
Дмитрий Арапов
ВР
Главный тренер
Олег Пичугин
Остались в запасе
13
Илья Кубышкин
ОП
11
Антон Соловьёв
ЛВ
14
Эльвин Бадалов
ЛЗ
88
Максим Рудаков
ВР
22
Овидиус Вербицкас
ЦП
Остались в запасе
62
Резо Гавтадзе
ЦП
81
Никита Дурандин
ЦФ
55
Евгений Шумихин
ЦП
99
Дмитрий Арапов
ВР
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Главный тренер
Олег Пичугин
Статистика матча Зенит (мол) - Урал (мол)
1
2
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
- : -
20.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Алмаз-Антей
3 : 0
23.10.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Иван Абросимов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Стадион клубной Академии
Новости команд
Все
Зенит (мол)
Урал (мол)
Игроки «Зенита» устроили массовую драку
7 ноября
31
«Балтика» купила игрока у «Зенита» за 10 миллионов
7 июля
11
Определился победитель молодежной футбольной лиги
2025.11.07 17:10
2
Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
2025.09.26 18:58
13
«Зенит» не пустил своего экс-игрока на матч, потому что он в «черном списке»
2025.08.24 13:54
15
Игроки «Зенита» устроили массовую драку
7 ноября
31
«Балтика» купила игрока у «Зенита» за 10 миллионов
7 июля
11
Определился победитель молодежной футбольной лиги
2025.11.07 17:10
2
Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
2025.09.26 18:58
13
«Зенит» не пустил своего экс-игрока на матч, потому что он в «черном списке»
2025.08.24 13:54
15
Игрок «Краснодара» сегодня забил с центра поля – точь-в-точь как вчера «Спортинг» «Арсеналу»
2023.03.17 23:06
1
Молодежное первенство. «Динамо» разгромило «Спартак», ЦСКА забил «Уралу» пять голов
2020.02.28 16:03
1
Молодежное первенство. «Спартак» победил «Динамо» и другие результаты
2018.08.24 17:24
1
Молодежное первенство. Победа над «Уралом» – первая в сезоне для «Зенита»
2018.08.19 14:13
Молодежное первенство. «Зенит» крупно проиграл «Рубину» и другие результаты
2018.08.12 13:25
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+