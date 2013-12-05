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Расписание матчей
Италия. Кубок
Сампдория - Верона
Сампдория - Верона: обзор матча 05 декабря 2013
Сампдория
05.12.2013, четверг, 23:59
Италия. Кубок, 4 раунд
4 : 1
Завершен
Верона
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сампдория - Верона
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0
0
Желтые карточки
0
0
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