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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Волынь - Шахтер
Волынь - Шахтер: обзор матча 01 ноября 2013
Волынь
01.11.2013, пятница, 21:00
Украина. Премьер-Лига, 15 тур
2 : 0
Завершен
Шахтер
24'
Р. Мемешев
69'
Р. Мемешев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волынь - Шахтер
Желтая карточка
Э. Бикфалви
84'
ГОЛ! 2:0!
Р. Мемешев
69'
Замена
Б. Шершун
️️️️
И. Скоба
67'
63'
Замена
Илсиньо
️️️️
Бернард
59'
Замена
Тайсон
️️️️
Эдуардо
Замена
Г. Шиш
️️️️
Д. Задерецкий
46'
46'
Замена
Ф. Феррейра
️️️️
Д. Коста
Замена
Д. Задерецкий
️️️️
М. Бабатунде
39'
Травма
М. Бабатунде
38'
36'
Желтая карточка
Фред
ГОЛ! 1:0!
Р. Мемешев
Пас отдал
Шумахер
24'
Желтая карточка
С. Симинин
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
52
Ян Масло
ЦЗ
4
Ванче Шиков
(К)
ЦЗ
79
Михел Бабатунде
ЛП
88
Игорь Скоба
ОП
93
Флорентин Матей
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
7
Редван Мемешев
ПП
7
Шумахер
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
7
Фред
ОП
27
Тарас Степаненко
ОП
9
Эдуардо
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Волынь
13
Артем Кичак
ВР
16
Галь Шиш
ЛЗ
20
Дмитрий Задерецкий
ЦЗ
23
Богдан Шершун
ЦЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
89
Дмитрий Козьбан
ЦФ
11
Селин
ЦФ
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
20
Фернандо
ОП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
77
Илсиньо
ПВ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
4-1-3-1-1
42
Недилько
23
Немчанинов
52
Масло
4
Шиков
30
Симинин
88
Скоба
79
Бабатунде
93
Матей
7
Мемешев
10
Бикфалви
7
Шумахер
4-2-3-1
1
Каниболоцкий
33
Срна
50
Кучер
27
Кривцов
31
Исмаили
7
Фред
27
Степаненко
11
Бернард
9
Эдуардо
11
Коста
4
Адриано
79
Бабатунде
20
Задерецкий
20
Задерецкий
79
Бабатунде
Задерецкий
16
Шиш
16
Шиш
Задерецкий
88
Скоба
23
Шершун
23
Шершун
88
Скоба
11
Бернард
77
Илсиньо
77
Илсиньо
11
Бернард
11
Коста
14
Феррейра
14
Феррейра
11
Коста
9
Эдуардо
11
Тайсон
11
Тайсон
9
Эдуардо
Остались в запасе
Волынь
Шахтер
13
Артем Кичак
ВР
18
Виталий Прындета
ЦЗ
89
Дмитрий Козьбан
ЦФ
11
Селин
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
30
Андрей Пятов
ВР
20
Фернандо
ОП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
13
Артем Кичак
ВР
18
Виталий Прындета
ЦЗ
89
Дмитрий Козьбан
ЦФ
11
Селин
ЦФ
Остались в запасе
30
Андрей Пятов
ВР
20
Фернандо
ОП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Волынь - Шахтер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Даньковский
(Киев)
Стадион:
Авангард
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