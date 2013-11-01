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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Эльче
Атлетик - Эльче: обзор матча 01 ноября 2013
Атлетик
01.11.2013, пятница, 01:00
Испания. Примера, 11 тур
2 : 2
Завершен
Эльче
55'
М. Сусаета
69'
А. Адурис
9'
Д. Ломбан
48'
А. Ньигес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Эльче
Желтая карточка
Б. Эчебаррия
90'
+3
Желтая карточка
Э. Ляпорт
89'
86'
Желтая карточка
Д. Сисма
86'
Замена
Х. Маркес
️️️️
Фидель
Желтая карточка
А. Адурис
82'
78'
Замена
Ману
️️️️
Коро
ГОЛ! 2:2!
А. Адурис
Пас отдал
Б. Эчебаррия
69'
67'
Замена
С. Мантекон
️️️️
А. Ньигес
Замена
А. Адурис
️️️️
И. Муньяин
67'
61'
Желтая карточка
А. Ньигес
Замена
Б. Эчебаррия
️️️️
А. Эррера
58'
56'
Желтая карточка
А. Ботиа
ГОЛ! 1:2!
М. Сусаета
Пас отдал
И. Муньяин
55'
48'
ГОЛ! 0:2!
А. Ньигес
Замена
О. де Маркос
️️️️
М. Рико
46'
9'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ломбан
Пас отдал
Д. Суарес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
21
Андер Эррера
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Эльче
25
Ману Эррера
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
7
Аарон Ньигес
ЛП
10
Фидель
ЛВ
21
Рубен Перес
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
10
Коро
АП
Главный тренер
Фран Эскриба
Атлетик
13
Кепа
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Эльче
25
Тоньо
ВР
18
Серхио Пелегрин
ЦЗ
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
8
Серхио Мантекон
ЦП
5
Альберто Ривера
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
7
Ману
АП
3-5-1-1
1
Эррерин
18
Баленсиага
14
Ляпорт
51
Ираола
17
Рико
8
Итурраспе
18
Гурпеги
14
Сусаета
21
Эррера
10
Муньяин
23
Токеро
4-4-2
25
Эррера
22
Суарес
18
Ломбан
4
Ботиа
5
Сисма
21
Перес
10
Хиль
15
Санчес
7
Ньигес
10
Коро
10
Фидель
17
Рико
18
де Маркос
18
де Маркос
17
Рико
21
Эррера
7
Эчебаррия
7
Эчебаррия
21
Эррера
10
Муньяин
20
Адурис
20
Адурис
10
Муньяин
7
Ньигес
8
Мантекон
8
Мантекон
7
Ньигес
10
Фидель
10
Хави Маркес
10
Хави Маркес
10
Фидель
10
Коро
7
Ману
7
Ману
10
Коро
Остались в запасе
Атлетик
Эльче
13
Кепа
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
25
Тоньо
ВР
18
Серхио Пелегрин
ЦЗ
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
5
Альберто Ривера
ЦП
Главный тренер
Фран Эскриба
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Остались в запасе
25
Тоньо
ВР
18
Серхио Пелегрин
ЦЗ
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
5
Альберто Ривера
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Фран Эскриба
Статистика матча Атлетик - Эльче
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Эльче
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
0 : 0
11.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Педро Перес Монтеро
(Севилья)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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