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Расписание матчей
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Боруссия Д - Штутгарт
Боруссия Д - Штутгарт: обзор матча 01 ноября 2013
Боруссия Д
01.11.2013, пятница, 23:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
6 : 1
Завершен
Штутгарт
19'
С. Папастатопулос
22'
М. Ройс
54'
Р. Левандовски
56'
Р. Левандовски
72'
Р. Левандовски
81'
П. Обамеянг
13'
К. Хагги
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Штутгарт
85'
Замена
И. Траоре
️️️️
М. Ляйтнер
ГОЛ! 6:1!
П. Обамеянг
Пас отдал
Р. Левандовски
81'
Замена
Ю. Шибер
️️️️
Г. Мхитарян
76'
74'
Замена
М. Харник
️️️️
Т. Вернер
ГОЛ! 5:1!
Р. Левандовски
72'
Замена
Э. Дурм
️️️️
М. Шмельцер
71'
68'
Замена
М. Абделлауе
️️️️
В. Ибишевич
Замена
П. Обамеянг
️️️️
М. Ройс
59'
ГОЛ! 4:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
Г. Мхитарян
56'
ГОЛ! 3:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
М. Ройс
54'
Желтая карточка
С. Папастатопулос
52'
ГОЛ! 2:1!
М. Ройс
Пас отдал
Г. Мхитарян
22'
ГОЛ! 1:1!
С. Папастатопулос
Пас отдал
Н. Шахин
19'
13'
ГОЛ! 0:1!
К. Хагги
Пас отдал
А. Максим
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
(К)
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ПЗ
8
Нури Шахин
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
18
Марко Ройс
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ПЗ
6
Вилльям Квист
ОП
44
Александру Максим
ЦП
4
Кристиан Гентнер
(К)
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ПП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Томас Шнайдер
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
21
Оливер Кирх
ПП
7
Йонас Хофманн
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Штутгарт
1
Торстен Киршбаум
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
23
Серкан Сарарер
ЛВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
22
Мартин Харник
ЦФ
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Вайденфеллер
15
Хуммельс
19
Папастатопулос
5
Бендер
29
Шмельцер
8
Шахин
6
Гросскройц
22
Мхитарян
16
Блащиковски
18
Ройс
9
Левандовски
4-1-3-2
26
Ульрайх
2
Сакаи
5
Швааб
5
Хагги
15
Бока
6
Квист
78
Ляйтнер
4
Гентнер
44
Максим
11
Вернер
11
Ибишевич
29
Шмельцер
37
Дурм
37
Дурм
29
Шмельцер
18
Ройс
7
Обамеянг
7
Обамеянг
18
Ройс
22
Мхитарян
20
Шибер
20
Шибер
22
Мхитарян
78
Ляйтнер
16
Траоре
16
Траоре
78
Ляйтнер
11
Вернер
22
Харник
22
Харник
11
Вернер
11
Ибишевич
25
Абделлауе
25
Абделлауе
11
Ибишевич
Остались в запасе
Боруссия Д
Штутгарт
7
Йонас Хофманн
ПВ
22
Митчелл Лангерак
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
21
Оливер Кирх
ПП
Главный тренер
Юрген Клопп
1
Торстен Киршбаум
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
23
Серкан Сарарер
ЛВ
Главный тренер
Томас Шнайдер
Остались в запасе
7
Йонас Хофманн
ПВ
22
Митчелл Лангерак
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
21
Оливер Кирх
ПП
Остались в запасе
1
Торстен Киршбаум
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
23
Серкан Сарарер
ЛВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Томас Шнайдер
Статистика матча Боруссия Д - Штутгарт
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
"СпортХит" 23:25 (прямая)
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