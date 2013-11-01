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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Эспаньол
Барселона - Эспаньол: обзор матча 01 ноября 2013
Барселона
01.11.2013, пятница, 23:59
Испания. Примера, 12 тур
1 : 0
Завершен
Эспаньол
68'
А. Санчес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Эспаньол
89'
Желтая карточка
М. Лансароте Бруно
Замена
М. Бартра
️️️️
Х. Маскерано
88'
Замена
С. Фабрегас
️️️️
А. Иньеста
85'
Замена
Педро
️️️️
А. Санчес
82'
81'
Замена
М. Лансароте Бруно
️️️️
Абрахам
Желтая карточка
Х. Маскерано
76'
ГОЛ! 1:0!
А. Санчес
Пас отдал
Неймар
68'
67'
Желтая карточка
В. Санчес
62'
Замена
Д. Кордоба
️️️️
Тьеви
44'
Желтая карточка
Х. Рафаэль Фуэнтес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Хави
(К)
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
5
Рауль Родригес
ПЗ
8
Габриэль Торже
ЛП
5
Давид Лопес
ОП
4
Виктор Санчес
ОП
10
Абрахам
ЦП
23
Тьеви
ПВ
9
Серхио Гарсия
(К)
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
9
Педро
ПВ
Эспаньол
1
Херман Парреньо
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
12
Мануэль Лансароте Бруно
ОП
8
Серхио Техера
ЦП
8
Алекс
АП
9
Джон Кордоба
ЦФ
4-1-2-2-1
26
Вальдес
33
Монтойя
14
Маскерано
3
Пике
10
Алвес
5
Бускетс
6
Хави
8
Иньеста
10
Неймар
10
Месси
4
Санчес
4-2-2-1-1
1
Касилья
5
Родригес
26
Сидней
15
Морено
29
Фуэнтес
5
Лопес
4
Санчес
10
Абрахам
8
Торже
23
Тьеви
9
Гарсия
14
Маскерано
5
Бартра
5
Бартра
14
Маскерано
8
Иньеста
4
Фабрегас
4
Фабрегас
8
Иньеста
4
Санчес
9
Педро
9
Педро
4
Санчес
10
Абрахам
12
Лансароте Бруно
12
Лансароте Бруно
10
Абрахам
23
Тьеви
9
Кордоба
9
Кордоба
23
Тьеви
Остались в запасе
Барселона
Эспаньол
6
Серджи Роберто
ЦП
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
8
Александр Сонг
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
Главный тренер
Херардо Мартино
8
Алекс
АП
1
Херман Парреньо
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
8
Серхио Техера
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
8
Александр Сонг
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
Остались в запасе
8
Алекс
АП
1
Херман Парреньо
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
8
Серхио Техера
ЦП
Главный тренер
Херардо Мартино
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Барселона - Эспаньол
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 23:55 (прямая)
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