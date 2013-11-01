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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - Амкар (мол)
Зенит (мол) - Амкар (мол): обзор матча 01 ноября 2013
Зенит (мол)
01.11.2013, пятница, 17:00
Россия. Молодежное первенство, 15 тур
3 : 0
Завершен
Амкар (мол)
51'
А. Симонян
82'
В. Ефимов
90+4'
В. Ефимов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - Амкар (мол)
ГОЛ! 3:0!
В. Ефимов
90'
+4
Замена
Д. Ходаковский
️️️️
А. Симонян
90'
+1
86'
Замена
В. Трошев
️️️️
А. Придюк
ГОЛ! 2:0!
В. Ефимов
82'
78'
Замена
Э. Гагиты
️️️️
В. Емельяненко
Замена
А. Макаров
️️️️
И. Соловьев
77'
Замена
В. Ефимов
️️️️
К. Троянов
76'
Желтая карточка
И. Кубышкин
67'
62'
Замена
А. Серпокрылов
️️️️
Е. Парамонов
60'
Замена
К. Заботин
️️️️
К. Сидоренко
Желтая карточка
О. Вербицкас
58'
Замена
П. Назимов
️️️️
Р. Шейдаев
58'
55'
Замена
Н. Голдобин
️️️️
А. Панцырев
ГОЛ! 1:0!
А. Симонян
51'
Желтая карточка
К. Троянов
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
88
Максим Рудаков
ВР
14
Эльвин Бадалов
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
56
Андрей Яковлев
ЦЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
13
Илья Кубышкин
ОП
79
Константин Троянов
ОП
73
Павел Осипов
ЦП
22
Овидиус Вербицкас
ЦП
10
Артем Симонян
АП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Амкар (мол)
32
Иван Коновалов
ВР
44
Никита Пермяков
ЦЗ
2
Илья Кричмар
ЦЗ
3
Вячеслав Емельяненко
ЦЗ
45
Андрей Придюк
ПЗ
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
38
Василий Алейников
ОП
11
Евгений Парамонов
ЦП
36
Александр Панцырев
ЦП
13
Митар Новакович
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
Главный тренер
Константин Парамонов
Зенит (мол)
78
Александр Васютин
ВР
96
Игорь Обухов
ВР
67
Дмитрий Чертищев
ЦЗ
15
Михаил Коваленко
ЦЗ
11
Антон Соловьёв
ЛВ
97
Дмитрий Ходаковский
ЦП
82
Алексей Макаров
ЦФ
98
Владислав Ефимов
ЦФ
43
Павел Назимов
ЦФ
Амкар (мол)
1
Станислав Черчесов
ВР
40
Владимир Трошев
ЦЗ
97
Никита Голдобин
ЛВ
75
Алексей Серпокрылов
ЦП
73
Эдгар Гагиты
ЦФ
79
Кирилл Заботин
ЦФ
78
Павел Новых
ЦФ
3-2-3-1-1
88
Рудаков
5
Ходжаниязов
56
Яковлев
14
Бадалов
13
Кубышкин
79
Троянов
9
Соловьев
22
Вербицкас
73
Осипов
10
Симонян
7
Шейдаев
4-1-3-2
32
Коновалов
45
Придюк
2
Кричмар
3
Емельяненко
44
Пермяков
38
Алейников
11
Парамонов
36
Панцырев
13
Новакович
7
Тюкалов
63
Сидоренко
10
Симонян
97
Ходаковский
97
Ходаковский
10
Симонян
9
Соловьев
82
Макаров
82
Макаров
9
Соловьев
79
Троянов
98
Ефимов
98
Ефимов
79
Троянов
7
Шейдаев
43
Назимов
43
Назимов
7
Шейдаев
45
Придюк
40
Трошев
40
Трошев
45
Придюк
3
Емельяненко
73
Гагиты
73
Гагиты
3
Емельяненко
11
Парамонов
75
Серпокрылов
75
Серпокрылов
11
Парамонов
63
Сидоренко
79
Заботин
79
Заботин
63
Сидоренко
36
Панцырев
97
Голдобин
97
Голдобин
36
Панцырев
Остались в запасе
Зенит (мол)
Амкар (мол)
11
Антон Соловьёв
ЛВ
67
Дмитрий Чертищев
ЦЗ
15
Михаил Коваленко
ЦЗ
78
Александр Васютин
ВР
96
Игорь Обухов
ВР
Главный тренер
Дмитрий Черышев
78
Павел Новых
ЦФ
1
Станислав Черчесов
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
Остались в запасе
11
Антон Соловьёв
ЛВ
67
Дмитрий Чертищев
ЦЗ
15
Михаил Коваленко
ЦЗ
78
Александр Васютин
ВР
96
Игорь Обухов
ВР
Остались в запасе
78
Павел Новых
ЦФ
1
Станислав Черчесов
ВР
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Главный тренер
Константин Парамонов
Статистика матча Зенит (мол) - Амкар (мол)
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Илья Дорогостайский
(Ленинградская область)
Стадион:
МСА Петровский
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