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РПЛ 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Анжи
Кубань (ЛФЛ) - Анжи: обзор матча 28 октября 2013
Кубань (ЛФЛ)
28.10.2013, понедельник, 19:00
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
2 : 0
Завершен
Анжи
13'
Г. Букур
40'
Г. Букур
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Анжи
Замена
А. Фидлер
️️️️
Г. Букур
77'
Замена
Д. Сиссе
️️️️
И. Бальде
76'
73'
Замена
А. Епуряну
️️️️
К. Агаларов
49'
Желтая карточка
Г. Григалава
46'
Замена
А. Гаджибеков
️️️️
Б. Ангбва
Замена
М. Жавнерчик
️️️️
И. Попов
46'
42'
Замена
А. Гатагов
️️️️
О. Ахмедов
ГОЛ! 2:0!
Г. Букур
Пас отдал
В. Игнатьев
40'
Желтая карточка
Г. Букур
37'
ГОЛ! 1:0!
Г. Букур
Пас отдал
И. Попов
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
(К)
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
2
Шандао
ЦЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
11
Георге Букур
ЛП
8
Артур Тлисов
ОП
77
Шарль Каборе
ОП
71
Ивелин Попов
АП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Анжи
41
Михаил Кержаков
ВР
38
Андрей Ещенко
ЛЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
10
Одил Ахмедов
ОП
8
Жусилей
(К)
ОП
29
Абдул Разак
ЦП
7
Камиль Агаларов
ПП
18
Никита Бурмистров
ПВ
31
Павел Соломатин
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
1
Эдуард Байчора
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
11
Гонсало Буено
АП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
15
Вадим Демидов
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
4
Эвертон
ЦЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
19
Владимир Соболев
ЛП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
19
Карлен Мкртчян
ЦП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
3-4-1-1-1
31
Беленов
20
Игнатьев
2
Шандао
5
Деальберт
8
Бугаев
8
Тлисов
77
Каборе
34
Козлов
11
Букур
71
Попов
6
Бальде
4-2-2-1-1
41
Кержаков
4
Ангбва
88
Григалава
8
Аделейе
38
Ещенко
10
Ахмедов
8
Жусилей
7
Агаларов
29
Разак
18
Бурмистров
31
Соломатин
71
Попов
15
Жавнерчик
15
Жавнерчик
71
Попов
11
Букур
10
Фидлер
10
Фидлер
11
Букур
6
Бальде
12
Сиссе
12
Сиссе
6
Бальде
4
Ангбва
3
Гаджибеков
3
Гаджибеков
4
Ангбва
7
Агаларов
24
Епуряну
24
Епуряну
7
Агаларов
10
Ахмедов
9
Гатагов
9
Гатагов
10
Ахмедов
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Анжи
52
Владимир Лобкарев
ПВ
1
Эдуард Байчора
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
23
Антон Соснин
ЦП
11
Гонсало Буено
АП
1
Евгений Помазан
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
15
Вадим Демидов
ЦЗ
4
Эвертон
ЦЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
19
Карлен Мкртчян
ЦП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Остались в запасе
52
Владимир Лобкарев
ПВ
1
Эдуард Байчора
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
23
Антон Соснин
ЦП
11
Гонсало Буено
АП
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
15
Вадим Демидов
ЦЗ
4
Эвертон
ЦЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
19
Карлен Мкртчян
ЦП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Анжи
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:45 (прямая)
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