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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания - Нигерия
Иордания - Нигерия: обзор матча 28 октября 2013
Иордания
28.10.2013, понедельник, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Нигерия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Иордания - Нигерия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Иордания
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
- : -
17.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
13.11.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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0 : 0
06.10.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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1 : 1
27.09.2026
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Чемпионат мира, 3 тур
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1 : 3
28.06.2026
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Чемпионат мира, 2 тур
Иордания
1 : 2
23.06.2026
Алжир
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия
2 : 1
10.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Польша
2 : 2
03.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
3 : 0
30.05.2026
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