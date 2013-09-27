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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Вологда - Спартак К
Вологда - Спартак К: обзор матча 27 сентября 2013
Вологда
27.09.2013, пятница, 16:00
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 16 тур
1 : 0
Завершен
Спартак К
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Статистика матча Вологда - Спартак К
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0
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0
Матчи команд
Вологда
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 34 тур
ЦРФСО
2 : 1
27.05.2014
Вологда
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 32 тур
Вологда
1 : 1
19.05.2014
Олимп-Долгопрудный
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 31 тур
Вологда
1 : 1
16.05.2014
Строгино
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 30 тур
Псков
2 : 0
10.05.2014
Вологда
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 29 тур
Тосно
2 : 0
07.05.2014
Вологда
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
- : -
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Спартак К
2 : 3
03.11.2026
Волна
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Спартак К
2 : 0
17.10.2026
Ленинградец
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