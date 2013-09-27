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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Малага
Вальядолид - Малага: обзор матча 27 сентября 2013
Вальядолид
27.09.2013, пятница, 23:00
Испания. Примера, 7 тур
2 : 2
Завершен
Малага
56'
Х. Гуэрра
64'
У. Осорио
24'
Р. Санта Крус
76'
Б. Павловски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Малага
Желтая карточка
Х. Гуэрра
90'
+1
84'
Замена
Дуда
️️️️
Ф. Портильо
76'
ГОЛ! 2:2!
Б. Павловски
Пас отдал
И. Камачо
Замена
Алькатрас
️️️️
Омар
74'
72'
Замена
Б. Павловски
️️️️
П. Моралес
71'
Замена
М. Эль-Хамдауи
️️️️
Элизеу
Желтая карточка
Х. Бараха
68'
ГОЛ! 2:1!
У. Осорио
Пас отдал
П. Эберт
64'
ГОЛ! 1:1!
Х. Гуэрра
Пас отдал
П. Эберт
56'
Замена
Ф. Росси
️️️️
Л. Састре
50'
Замена
Омар
️️️️
В. Рама
46'
Желтая карточка
Л. Састре
41'
24'
ГОЛ! 0:1!
Р. Санта Крус
Пас отдал
Ф. Тиссоне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
13
Диего Мариньо
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
18
Хесус Руэда
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
4
Марк Валиенте
ЦЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
22
Луис Састре
ЦП
12
Умберто Осорио
ЦФ
19
Вальдет Рама
ЦФ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
77
Педро Моралес
ЛП
4
Игнасио Камачо
ЦП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Вальядолид
25
Хайме Хименес
ВР
3
Хайнц Барметтлер
ЦЗ
19
Закария Бергдич
ЦЗ
24
Алькатрас
ПЗ
7
Фаусто Росси
ОП
7
Омар
ЦП
9
Манушу
ЦФ
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
36
Роберто Чен
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
12
Бобли Андерсон
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
77
Мунир Эль-Хамдауи
ЦФ
19
Бартоломей Павловски
РФ
3-2-2-3
13
Мариньо
2
Рукавина
4
Валиенте
8
Бараха
17
Пенья
18
Руэда
20
Эберт
22
Састре
24
Гуэрра
19
Рама
12
Осорио
3-2-3-1-1
13
Кабальеро
2
Ангелери
20
Санчес
5
Антунеш
18
Гамес
19
Элизеу
4
Камачо
12
Тиссоне
77
Моралес
20
Портильо
24
Санта Крус
Омар
24
Алькатрас
24
Алькатрас
Омар
22
Састре
7
Росси
7
Росси
22
Састре
19
Рама
7
Омар
7
Омар
19
Рама
20
Портильо
17
Дуда
17
Дуда
20
Портильо
19
Элизеу
77
Эль-Хамдауи
77
Эль-Хамдауи
19
Элизеу
77
Моралес
19
Павловски
19
Павловски
77
Моралес
Остались в запасе
Вальядолид
Малага
25
Хайме Хименес
ВР
3
Хайнц Барметтлер
ЦЗ
19
Закария Бергдич
ЦЗ
9
Манушу
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
12
Бобли Андерсон
ЦП
36
Роберто Чен
ЦЗ
13
Идрисс Камени
ВР
10
Серхи Дардер
ЦП
Остались в запасе
25
Хайме Хименес
ВР
3
Хайнц Барметтлер
ЦЗ
19
Закария Бергдич
ЦЗ
9
Манушу
ЦФ
Остались в запасе
12
Бобли Андерсон
ЦП
36
Роберто Чен
ЦЗ
13
Идрисс Камени
ВР
10
Серхи Дардер
ЦП
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Статистика матча Вальядолид - Малага
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
- : -
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра
(Бенидорм)
Стадион:
Хосе Соррилья
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