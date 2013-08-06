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Партизан - Лудогорец
Партизан - Лудогорец: обзор матча 06 августа 2013
Партизан
06.08.2013, вторник, 22:45
Лига чемпионов, 3 раунд
0 : 1
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Лудогорец
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